Joyas y armas de los primeros reinos europeos de la Edad del Bronce, en marzo en Alicante

Madrid, 22 feb (EFE).- Casi medio millar de joyas y armas de los primeros reinos europeos (Edad del Bronce) procedentes de siete países se exhibirán, del 26 de marzo al 13 de octubre, en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) dentro de una ambiciosa exposición que refleja las semejanzas y diferencias en el surgimiento de los primeros protoestados del Viejo Continente.

'Dinastías. Los primeros reinos de la Europa Prehistórica' contará con 482 piezas de alto valor, algunas incluso no han sido expuestas antes, llegadas de 21 museos e instituciones científicas de Hungría, Eslovaquia, Alemania, Bélgica, Portugal, Dinamarca y España, y ha sido presentada este jueves en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid, con el presidente de la Diputación de Alicante y del MARQ, Toni Pérez, y la directora del Arqueológico, Isabel Izquierdo.

Entre los objetos más destacados, el espectacular sombrero de oro de Schifferstadt (1.600 a. de C.), un hacha de combate decorada del depósito de Téglas (1700 a. de C.) y otro hacha de combate y brazaletes de oro del túmulo de Diskau (1900 a. de C.), así como una alabarda de cobre y joyas de oro argáricas de Alicante y Murcia (1900-1750 a. de C.).

Alabardas, hachas, espadas con pomo y multitud de joyas de oro de las elites de los primeros reinos europeos acaparan la nueva apuesta del MARQ tras el paso, en 2023, de los Guerreros de Xi'an, que dejaron récord de público con más de 300.000 visitas.

Entre los tesoros que se podrán disfrutar en Alicante, la colección de piezas de la cultura argárica que se halla en las vitrinas del Museo Arqueológico de Bruselas y que regresan a España 130 años después, y también una réplica del mapa astronómico más antiguo de Europa. Se trata del Disco de Nebra, primera representación conocida de la bóveda celeste en Europa, incluido en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO desde 2013.

El MAN ha contribuido con cuatro piezas, una de las cuales está considerada como una de las 'joyas de la corona' del centro expositivo madrileño, en palabras de su directora, Isabel Izquierdo: la espada con empuñadura de oro de Guadalajara (Bronce medio) que sale por primera vez de Madrid por su buen estado de conservación y el interés internacional de la muestra que albergará el MARQ.

Además de esta espada, ejemplo "excepcional" del desarrollo de la espada como arma de prestigio y elemento representativo del rango social, el MAN cede una 'diadema de oro' de Caravaca (Murcia), pieza única de orfebrería, y también un pendiente dilatador de plata y un pomo de marfil.

Uno de los comisarios, el arqueólogo del MARQ Juan Antonio López Padilla, ha destacado que el hilo argumental de la muestra son los elementos comunes en la formación de aquellos primeros Estados europeos que estaban distantes entre sí y que, con diferencias, compartían algunos puntos, como son el uso de armas decorativas y joyas a favor de las nuevas elites sociales.

Se trata de una época, la Edad del Bronce, en que se consolidó la metalurgia, las redes de intercambio, el fomento de la actividad agrícola y, sobre todo, se empezaron a desarrollar las clases sociales, además de las fronteras de carácter político, con los consiguientes primeros ejércitos y los incipientes conflictos militares.

Con un diseño expositivo de tres salas del equipo de Ángel Rocamora, la primera de las salas reflejará la formación de los Estados y sus clases sociales; la segunda, la elaboración y uso de los objetos que utilizaban las elites; y la tercera y última se centrará en cómo los personajes a la cabeza de los reinos se convierten en "heroizados" y perpetúan sus privilegios mediante dinastías, que precisamente da nombre a la exposición.

Por su lado, el director del MARQ, Manuel Olcina, ha recordado que los museos no son meros espacios de exposición sino que van más allá al constituirse como lugares con expertos investigadores dedicados a la promoción y conservación del patrimonio. EFE

