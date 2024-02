Exgobierno balear explica que reclamó 2,6 millones a empresa del caso Koldo porque contrató FFP2 y recibió quirúrgicas

El exportavoz del anterior Gobierno de Baleares, Iago Neguerela, ha justificado la reclamación de 2,6 millones que hizo a 'Soluciones de gestión y apoyo a empresas', empresa clave en la presunta trama que afectaría a Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos, en que se contrataron mascarillas FFP2 y recibió quirúrgicas, que en ese momento tenían un coste menor. En una rueda de prensa, el que fuera dirigente del anterior gobierno y actual portavoz de los socialistas en Baleares ha explicado que se concluyó el 8 de junio que esta recepción no eran mascarillas FFP2, como así se había acordado, aunque sí que se podían seguir utilizando como quirúrgicas. Negueruela ha recordado en este punto que la OMS instaba a acumular todo el material posible y que las quirúrgicas, que acabó utilizando la mayoría de la población también eran necesarias. "Nos decía la OMS, nos decían los sanitarios y nos decían los expertos que todo el material que tuviésemos, lo retuviésemos porque no se sabía ni cuánto tiempo podía durar la pandemia ni el material que íbamos a necesitar", ha anotado. Sin embargo, la diferencia del coste, determinada por los técnicos del Ejecutivo, alcanzaba los 2,68 millones de euros, el importe que se acordó reclamar a la empresa vinculada a esta trama de Koldo. SE FIRMÓ ANTES DE LAS ELECCIONES En cualquier caso, Neguerela ha sostenido que la reclamación del dinero de las mascarillas fraudulentas se firmó el 20 de marzo de 2023, aunque el expediente para esta petición había arrancado "muchos meses antes", aunque no ha concretado cuándo. En rueda de prensa, Negueruela ha argumentado que a pesar de conocer el sobrecoste, el Ejecutivo retuvo el material porque el estado de pandemia seguía vigente y la Organización Mundial de la Salud (OMS) instaba a conservar todo el material que fuera necesario. El portavoz socialista ha acusado al PP de mentir al asegurar que la reclamación se hizo coincidir con el cambio de gobierno, subrayando que los 'populares' tenían toda la información, porque el subdirector encargado de las compras sigue en el mismo puesto y que en el traspaso de funciones entre los responsables del Servicio de Salud se facilitó toda la información sobre este expediente. "Lo sabían. No dicen que ya se les dijo", ha afirmado. "Las víctimas han sido el anterior Govern y el actual y si se investiga a una persona exigimos que se actúe con la máxima contundencia", ha indicado. Negueruela ha hecho una férrea defensa de la gestión que el anterior gobierno balear hizo de la pandemia. "Fuimos los que más vidas salvamos y podemos mirar a los ojos a cualquiera y decir que hicimos las cosas bien", ha subrayado. El socialista ha admitido que fue la empresa la que contactó con el anterior Govern informando de la disponibilidad de adquirir mascarillas en China, aunque no ha aclarado si el Ejecutivo liderado por Francina Armengol habló directamente con Koldo García. "Hablábamos con todos los ministros, con todos los secretarios de Estado, con todos los asesores, con todas las personas de todos los ministerios", ha afirmado. "ESTÁBAMOS DESESPERADOS" El que fuera portavoz del anterior Govern se ha referido a la complejidad de los procesos que tuvieron que impulsarse para la compra de mascarillas y equipos de protección. "Estábamos desesperados", ha admitido. Según el relato hecho por el propio Negueruela, tras la declaración del estado de alarma y la aprobación del decreto de medidas excepcionales, arrancaron las tramitaciones y las contrataciones de emergencia que se hicieron "con China o con cualquier país que pudiera suministrar material, de todas las formas posibles y hablando con todo el mundo". Todos los miembros del Ejecutivo, ha explicado, exploraban la manera de conseguir mascarillas. Negueruela ha señalado que solo entre marzo y junio de 2020 se compraron 430 toneladas de material de protección por valor de 40 millones de euros y que es, entre estos contratos, donde se encuentra el expediente que está siendo investigado. "Hay que poner en contexto las cantidades", ha reclamado. En abril de 2020 se dio la orden de compra de las mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la empresa vinculada al exasesor del ministro José Luís Ábalos, siguiendo el procedimiento habitual en aquel momento, que era hacer la compra en base a las especificaciones técnicas y comprobar el producto a su recepción. En todo caso, el portavoz del PSIB ha insistido en que la tramitación del expediente de compra siguió los cauces previstos y se hizo correctamente, según informó la Intervención de la CAIB en agosto de 2022. "No hay irregularidades en el proceso y el PP lo sabe porque ha sido fiscalizado. Lo saben, mienten y calumnian", ha subrayado. Es cuando se vislumbra el final de la pandemia, cuando el Ib-Salut inicia el proceso para reclamar la diferencia del coste de las mascarillas y pide el dinero abonado por algo diferente a lo comprado. Negueruela ha insistido así que la reclamación no se hizo con el Govern estando en funciones ni haciéndola coincidir con el relevo en el Consolat, como ha sostenido el PP. "Esta es la mentira más grande", ha reafirmado. Así, el documento a través del cual el director general del Ib-Salut reclamaba por escrito la devolución del dinero está firmado el 20 de marzo de 2023 y consta en el expediente. Además, Negueruela ha reivindicado que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción estudio las compras y determinó que no había habido irregularidades. Respecto a los registros que la Guardia Civil realizó en la Conselleria de Salud en julio de 2022 en relación a la compra a la empresa del exasesor de Ábalos, Negueruela ha explicado que se facilitó a los agentes del Instituto Armado toda la información requerida, pero que aquello no detonó la reclamación porque el material se seguía necesitando. El portavoz socialista ha pedido al Ejecutivo de Marga Prohens que siga reclamando el sobrecoste "hasta el final" y ha aprovechado para alabar el "trabajo encomiable" de la exconsellera de Salud, Patrícia Gómez.