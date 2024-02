Errejón ve "terribles" e "infames" las mordidas del asesor de Ábalos y espera que la investigación llegue hasta el final

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha tildado de "terribles", "infames" y "muy graves" las presuntas 'mordidas' de Koldo García Izaguirre, antiguo asistente del exministro socialista José Luis Ábalos, en contratos de compra de mascarilla durante la pandemia y espera que la investigación policial y judicial llegue "hasta el final". También ha desgranado que no tiene por qué dudar del PSOE cuando alega que no sospechaban ni sabían nada de este caso, que se retrotrae a la anterior legislatura, pero Sumar quiere que se den todas las explicaciones pertinentes. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Errejón que por lo que van conociendo se trata de otro caso, dado que no es el primero, de que alguien en "un momento en el que toda España tiene miedo" y la gente lo pasa mal, se aprovecha para "lucrarse" aprovechando la "necesidad de urgencia" de mascarillas justo cuando "se relajan los controles públicos". "Eso es infame lo haga quien lo haga y tenga el carnet que tenga", ha desgranado Errejón para remarcar que también denunciaron el presunto cobro de comisiones del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por adjudicaciones de contratos durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. En este caso la Fiscalía Europea archivó la investigación. El portavoz de Sumar ha reiterado que estos casos han podido pasar dado que se "aflojaron los controles" ante la urgencia de adquirir mascarillas, para lamentar que este tipo de comportamientos son los que "siembran desconfianza" y alejan a la gente de la política. "Generan una especie de cinismo con respecto a las instituciones", ha zanjado. Ayer la diputada de Compromís en el Congreso y portavoz adjunta de Sumar, Águeda Micó, advirtió que Ábalos no podría seguir "ni un minuto más" en su escaño si se descubre que las actividades irregulares de su antiguo asesor están detrás de su cese en el Gobierno. El exministro, que aseguró haberse enterado de este caso por la prensa y que dice estar "estupefacto" y "muy decepcionado" con su exaesor, negó expresamente que su cese tuviera que ver con las supuestas mordidas de Koldo García: "Obviamente, no", zanjó en los pasillos del Congreso.