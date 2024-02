El PSPV pide esperar a la investigación sobre el exasesor de Ábalos y defiende su "contundencia" contra la corrupción

El portavoz adjunto del PSPV en Les Corts José Chulvi ha instado a dejar que avance la investigación judicial sobre la compra de mascarillas durante la pandemia por la que está detenido el exasesor del diputado por Valencia en el Congreso José Luis Ábalos, antes de tomar ninguna decisión respecto al que fuera ministro de Transportes. En cualquier caso, ha insistido en que el PSOE siempre ha actuado "con la máxima contundencia" en casos de corrupción, algo que no ve en otros partidos políticos, y ha descartado que este caso afecte a la imagen del PSPV. Chulvi ha defendido que los socialistas respetan a la justicia y no se anticipan a las investigaciones, pero ha subrayado que "en casos de corrupción se tiene que actuar con la máxima contundencia por parte de cualquier partido, especialmente cuando ocurre en un momento como la pandemia". "No se puede tener ninguna contemplación con estos casos de corrupción", ha manifestado a preguntas de los periodistas en Les Corts, si bien ha remarcado que Ábalos no está investigado por este caso y que se deberá actuar sobre su exasesor si se demuestran los hechos. Dicho esto, el diputado socialista ha señalado que la investigación está en una fase "muy inicial" y ha garantizado que el PSOE tomará "las medidas que corresponda en cada momento", ya que según él todavía desconocen los hechos con profundidad. Preguntado por si este caso puede manchar la imagen del PSPV, ya que Ábalos fue a las elecciones como 'número dos' de la recién proclamada secretaria general, la ministra Diana Morant, ha sostenido que "no tiene ningún efecto porque ni tan siquiera ha pasado en este territorio".