El presidente de Ceuta pide fecha para la apertura de la aduana con Marruecos y más control de la presión migratoria

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha reclamado este jueves "un horizonte temporal definido" para la apertura de una aduana comercial en la frontera de la ciudad autónoma con Marruecos, proyecto que según Pedro Sánchez registrará "pronto" avances "significativos". "Espero que esta vez sea la definitiva para cumplir con uno de los acuerdos alcanzados en 2022, la normalización de nuestra frontera como lo que es, una más de las exteriores de la Unión Europea", ha deseado el líder del Ejecutivo regional, que también confía en que el viaje de Sánchez a Rabat sirva para "intensificar la colaboración del país vecino en el control de la presión migratoria". En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Ciudad ha considerado "fundamental" que España y Marruecos culminen "en todos sus términos" la implementación de la hoja de ruta pactada hace casi dos años para abrir una "nueva etapa" en sus relaciones. "Entre ellos está la normalización de la frontera del Tarajal para el tránsito de personas, con el que se ha avanzado mucho y en positivo, y de mercancías, sobre el que sigue faltando una fecha, un horizonte temporal definido". PIDE EXIGIR VISADO PARA ENTRAR EN CEUTA Vivas opina que el acceso a Ceuta debe seguir condicionado por la exigencia de visado y que la excepcionalidad en el Tratado de Schengen que hasta la pandemia permitía a los residentes en la provincia marroquí de Tetuán entrar en la localidad española solo con su pasaporte debería "eliminarse definitivamente". "Estamos de acuerdo con que las autoridades españolas puedan expedir visados limitados a Ceuta para favorecer el turismo de compras y los lazos humanos y con que siga habiendo controles documentales en el puerto para viajar a la península, pero en la frontera hay que establecer definitivamente la exigencia de visado", ha resumido el presidente. Desde su punto de vista, volver al régimen anterior "supondría exponernos a recuperar el caos del tráfico rodado en parte de la ciudad, tensar servicios públicos como la asistencia sanitaria sobre todo en urgencias y maternidad, alterar la actividad portuaria o retomar aquellas imágenes de hacinamientos y ausencia de derechos laborales que caracterizaban al 'comercio atípico". "ASIGNATURAS PENDIENTES" A juicio de Vivas, para evitarlo y "en beneficio de los dos lados de la frontera" es urgente aprobar las dos "asignaturas pendientes" de las relaciones bilaterales en el paso del Tarajal: la apertura de la aduana comercial prometida, "que sería un hito histórico", y la aplicación del régimen de viajeros que permitiría a los turistas del país vecino regresar a su territorio con algunos productos adquiridos en Ceuta, algo que actualmente no permite el Reino alauita. "No queremos recuperar aquel 'comercio atípico', pero sí que haya intercambios comerciales con Marruecos y esperamos que se complete la normalización de la frontera, que en los próximos meses esa cuestión se vea resuelta definitivamente", ha añadido. PRESIÓN MIGRATORIA Para terminar, el presidente de Ceuta también ha deseado que el quinto viaje de Sánchez a Marruecos haya servido "para intensificar y comprometer de manera eficaz la colaboración del país vecino, que es fundamental, en el control de la presión migratoria". Vivas ha recordado que la ciudad autónoma está "en alarma" por el "incremento exponencial" que se ha registrado este mes de las entradas irregulares a nado de menores extranjeros no acompañados. Desde el 1 de febrero el Servicio de Protección a la Infancia local se ha hecho cargo de 119 niños (167 desde que comenzó 2024) y los centros superan en un 60% su capacidad máxima operativa. "Si la tendencia no cambia en breve nos encontraremos en una situación de emergencia humanitaria", ha advertido tras reunirse el pasado martes con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar este asunto.