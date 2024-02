C. de Madrid se personará como acusación particular si se comprueba que hubo negligencia en la residencia de Aravaca

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que su Gobierno se personará como acusación particular en caso de que se compruebe que hubo algún tipo de negligencia en la residencia Juan XXIII de Aravaca en cuyo incendio del pasado domingo fallecieron tres mujeres. Durante la sesión de control al Gobierno del Pleno de la Asamblea, Díaz Ayuso ha reiterado que este centro concertado había pasado las inspecciones de control en materia de seguridad antiinciendios, a pesar de lo cual ha subrayado que "si ha habido negligencia" por parte de los gestores de esta residencia, la Comunidad se va a "personar como acusación particular". La presidenta regional ha comenzado así su turno de intervención en la Cámara de Vallecas, recordando que el asunto se encuentra bajo investigación y trasladando también su "cariño" hacia las tres mujeres fallecidas en el incendio y el resto de heridos. Todo después de que las actas de la Policía Nacional levantadas tras el siniestro revelara que las residencia tenía las salidas de emergencias bloqueadas, la alarma de incendios no funcionaba bien y bocas antiincendios no tenían presión de agua. Como ya informó en su momento la Comunidad, esta residencia fue objeto el pasado año de dos inspecciones de la Administración autonómica, en abril y en agosto, en las cuales se comprobó que el centro tenía en vigor el certificado anual de una empresa habilitada, que actualmente sigue en vigor, de mantenimiento de aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios, fechado el 13 de abril de 2023. Ese documento certifica, recalcó el Ejecutivo, que se revisó "el grupo de presión contra incendios, el sistema de detección - alarma de incendios, BIES (las bocas de agua); la señalización de los medios de protección contra incendios, de evacuación y de salida, y la revisión de los extintores de incendios". Tras conocerse estas actas, el Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea ha registrado una petición de comparecencia de Ana Dávila para que ofrezca en el Pleno los detalles del incendio. También los grupos de izquierda en el Ayuntamiento de la capital han exigido explicaciones a la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.