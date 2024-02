Bolaños defiende el encaje europeo de la amnistía con "52 precedentes" en otros países y tacha al PP de "ultra"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en el Congreso el encaje de su Ley de Amnistía en el marco europeo e incluso ha asegurado que se han aprobado 52 amnistías en otros países en circunstancias peores que las de Cataluña, al mismo tiempo que ha acusado al PP de mantener un discurso más "ultra" que Vox. En su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha utilizado su intervención para afear a Bolaños su relato sobre la amnistía y su consideración de demócrata. Por un lado, ha acusado al PSOE de "colonizar" las instituciones del Estado, desde las embajadas hasta la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado, algo a lo que el ministro ha replicado recordando que también el PP utilizó estos puestos para colocar a afines. INVESTIDURA A CAMBIO DE IMPUNIDAD La diputada del PP ha reprochado además a Bolaños que como demócrata haya comprado la investidura "a cambio de impunidad para golpistas y malversadores y en Suiza" o "ataque y señale" a los jueces y legislando contra jueces concretos. Aunque para la diputada 'popular', la pregunta importante es "hasta dónde van a llegar" en los pactos del PSOE con las formaciones independentistas, aunque posteriormente ha añadido que desde su formación "lo intuyen ya". "Han eliminado el delito de sedición, han rebajado el delito de malversación, han indultado golpistas que amenazaban y están haciendo con volver a delinquir, y ahora pretenden amnistiar un prófugo cuya obsesión vital es la ruptura total y que está investigado por terrorismo, malversación y alta traición, en complicidad con Vladimir Putin", ha censurado. Al hilo de esto, ha preguntado al ministro si desde el Ejecutivo iban a promover un referéndum en Cataluña y en el caso de que así sea, con qué "trampa jurídica y retórica" iban a justificarlo. En este punto, Bolaños le ha recordado que tanto la consulta soberanista de 2014 como el referéndum independentista de 2017 fueron convoados con un Gobierno del PP. LOS JUECES NO LO PERMITIRÁN Álvarez de Toledo ha incidido en que desde el PSOE podrán aprobar la ley de amnistía en el Congreso, pero no podrán obligar a los tribunales a aplicarla, reivindicando además su "absoluta confianza" en los tribunales. Ante esto, Bolaños ha calificado de "graves" las afirmaciones del PP sobre los jueces y ha aconsejado "reflexión". "Habla usted en nombre de los jueces y tribunales, pero es que el Parlamento dicta y aprueba normas y leyes, y los jueces y magistrados de este país las aplican, y eso es un Estado de Derecho pleno", ha explicado. Tras asegurar que el PP sigue un discurso "extremista" más cerca de la "ultraderecha" que de un partido de centro, el ministro ha reprochado a los 'populares' que traten de sacar "rédito político" de la ley de amnistía convocando manifestaciones, mientras que en la intimidad estudian la amnistía como una herramienta útil para Cataluña. Un ejercicio de "cinismo bastante considerable". "¿Cómo es posible que en la Unión Europea se hayan aprobado 52 amnistías en Italia, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Suecia, en Portugal, y España no puede aprobar una ley de amnistía conforme a la Constitución y al derecho de la Unión Europea?", ha cuestionado. A lo que ha añadido su convicción de que España "aprobará una ley de amnistía" al igual que las otras 52 que han tenido lugar en el territorio europeo, siendo "plenamente" constitucional y consiguiendo una normalización política e institucional. VOX RECUERDA QUE LOS DELITOS NO SON MERAMENTE POLÍTICOS En la misma línea que Álvarez de Toledo se ha pronunciado la diputada de Vox, Lourdes Menéndez, quien ha afeado el discurso del PSOE con el que justifican la ley de amnistía con la "convivencia" y en un tema "meramente político". "Los delitos cometidos y tipificado en el Código Penal no son delitos meramente políticos", ha reprochado. Y ha insistido en que un pacto con "prófugos de la justicia no puede contribuir a la convivencia". Para Menéndez, estos pactos con las formaciones independentistas más bien demuestran que en el PSOE son "capaces de todo" para mantenerse en el poder. "El poder lo compran de forma corrupta para obtener los votos de los enemigos de nuestro patria", ha incidido. Ante esto, Bolaños ha defendido el diálogo de su partido con las formaciones independentistas calificándolo de un acto "valiente", frente a aquellos que se encierran en sus propias posiciones.