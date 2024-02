Ascienden a 13 los heridos en el incendio en València, seis de ellos bomberos y un menor

Madrid, 22 feb (EFE).- Los bomberos siguen tratando de sofocar el voraz incendio de un edificio de València en el que han resultado heridas, según el balance provisional ofrecido por los servicios de emergencias sobre las 21.00 horas, 13 personas (entre ellos un menor y 6 bomberos) que han sido trasladados a distintos hospitales de la ciudad.

Las labores de extinción continúan pasadas las 21.00 horas en medio de fuertes rachas de viento de poniente (cálido) de hasta 50 km/hora, que durante todo el día han azotado la ciudad y que han contribuido, entre otros factores, a la rápida propagación del fuego.

El subdirector director de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ha informado a los medios congregados en la zona que el incendio está "totalmente activo" y ha señalado que, de forma preventiva, se van activar hoteles o un centro al que puedan asistir las personas afectadas y que necesiten pernoctar.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha movilizado a las 19.25 horas de este jueves a petición de la Generalitat Valenciana para colaborar en los rescates que sean necesarios y en las tareas de extinción.

Fuentes de Defensa han informado a EFE de la activación de medios humanos y materiales de la UME para combatir el incendio desatado esta tarde en el edificio de viviendas de catorce alturas, situado en el cruce de las calles General Avilés con Maestro Rodrigo, se ha originado en el quinto piso y se ha propagado a todo el edificio y a otro anexo.

El edificio incendiado está situado en un barrio relativamente nuevo, Nou Campanar, situado en la zona oeste de la ciudad y rodeado de grandes avenidas, centros comerciales y zonas verdes, como el jardín del Turia o el Parque de Cabecera, donde se halla el Bioparc.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias que contempla "daños extensos" y ha establecido un puesto de mando avanzado en la zona.

El propio president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de València, María José Catalá, se encuentran en la zona, donde hay desplegadas numerosas dotaciones de bomberos y ambulancias, además de policía nacional y local, y donde se ha instalado un hospital de campaña.

Testigos del incendio han señalado a EFE que las llamas han prendido "muy rápido" en muy poco tiempo y se ha formado "una nube de humo brutal, se ha hecho de noche prácticamente".

La vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de València (Cogitival) y especialista que peritó el edificio, Esther Puchades, ha atribuido la voracidad de incendio al revestimiento de poliuretano que se proyectó en la fachada.

En declaraciones a la televisión pública valenciana À Punt, Puchades ha explicado que bajo las piezas de aluminio colocadas en la fachada del edificio hay poliuretano, un producto "totalmente inflamable, que es lo que ha provocado la expansión de las llamas en menos de media hora".

"En 2005 -fecha de construcción del edificio siniestrado- no estaba tan extendida la mala fama del poliuretano. Hoy no se utiliza, al menos no de esa forma", ha apuntado esta especialista en alusión a un material que ha provocado grandes incendios en edificios en los últimos años, como el de la torre Grenfell de Londres en 2017.EFE

