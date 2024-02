AM- Sumar acusa a un diputado de Vox de machismo por un comentario a una diputada en la Comisión de Trabajo del Congreso

Sumar ha denunciado un pregunto comentario "machista" por parte del diputado de Vox, David García Gomís, hacia la diputada del grupo plurinacional Verónica Martínez durante la sesión de la comisión de Trabajo en el Congreso, algo que ha negado tanjantemente este parlamentario. En un momento de la sesión, Verónica Barbero ha tomado la palabra para dirigirse a la Mesa de este órgano parlamentario antes de iniciar el debate sobre una proposición no de ley, para exigir visiblemente afectada que el representante de Vox se abstuviera de hacer comentarios fuera de micrófono que violentan a las mujeres. "Rogaría que no hiciese esos comentarios", ha ahondado. Acto seguido el miembro de ERC en la Comisión de Trabajo Jordi Salvador también ha llamado la atención para representar la actitud del diputado de Vox y asegurar que se dirigió a Verónica Martínez en los siguientes términos: "Madre mía, la chavala, nos lo vamos a pasar bien". "Ojo al comentario", ha remarcado dirigiéndose a García Gomís y asegurar que esas fueron sus palabras hacia la representante de Sumar Por su parte, la presidenta de la Comisión, la diputada de Sumar Aina Vidal, ha trasladado que ese comentario no ha llegado hasta la Mesa y no lo han escuchado, instando a que en todo caso lo hicieran llegar al finalizar la sesión. Posteriormente, el propio David García ha asegurado que no ha dicho ese comentario que le imputan y ha recriminado a los miembros de Sumar y ERC que mentían. A través de su perfil oficial en la red social 'X', Sumar a acusado a García Gomís de referirse a su diputada de "manera machista". "Las palabras importan, y no vamos a permitir que se sigan utilizando para violentar a las mujeres", ha zanjado la formación. VOX: ES UNA "NUEVA MANIOBRA DE DISTRACCIÓN "EN LA IZQUIERDA De su lado, el grupo parlamentario de Vox también ha empleado esta red social para denunciar que esta queja supone una "nueva maniobra de distracción de la izquierda para que no se hable de las corruptelas del Gobierno". Insisten en que su diputado "jamás ha pronunciado esas palabras" y su compañera de bancada Rocio de Meer ha explicado que estaba al lado y ha dicho: "Buah chaval, cómo nos lo vamos a pasar".