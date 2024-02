Almeida pide a los españoles que digan "basta" a la "corrupción a todos los niveles del sanchismo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a los españoles que digan "basta" a la "corrupción a todos niveles del sanchismo". "Si hay algo que caracteriza al sanchismo es la corrupción, la corrupción a todos los niveles, siete días a la semana y veinticuatro horas al día", ha afirmado. Así lo ha expresado el alcalde este jueves en la presentación de 'La Ruta por la igualdad entre españoles' que ha presentado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompañado también de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, desde el Monumento a la Constitución de Madrid. "Ya os digo que en el futuro le va a pasar lo mismo que a Koldo (García, asesor del exministro José Luis Ábalos), que nadie en el PSOE reconocerá que le conocía, porque a Koldo no le conoce nadie en el PSOE y Pedro Sánchez va a dejar el socialismo que nadie va a querer conocerlo", ha asegurado Martínez-Almeida. Así, ha valorado que nadie a querer decir "que trabajó y que colaboró con el sanchismo en los tiempos más difíciles para España" y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "venda España" a cambio de siete votos, así como la igualdad de los españoles "a un prófugo en Waterloo". "Tenemos más responsabilidad que nunca, que en el momento más difícil y más complicado que ha vivido la democracia española, que en el momento de mayor riesgo y amenaza para nuestra Constitución, que en el momento en que la quiebra de igualdad de todos los españoles no es una hipótesis, sino un peligro real y concreto, el único partido capaz de aglutinar una respuesta frente al sanchismo, frente al independentismo, es el Partido Popular", ha defendido el alcalde de la capital. Por ello, ha asegurado que esta 'Ruta por la Igualdad' que inicia el PP recorrerá España con un mensaje frente a un Pedro Sánchez que es "capaz de ir a Marruecos, pero no parar en Barbate", donde fueron asesinados dos guardias civiles en una operación contra la droga, al afirmar que debería haber mostrado su respeto a la Guardia Civil. "Contra esta corrupción, contra este sanchismo, los españoles nos tenemos que levantar, tenemos que decir basta, tenemos que decirle que hay un mensaje de ilusión, de esperanza, de futuro y de confianza", ha aseverado Almeida, quien ha destacado que no dejará que los nietos del "resentimiento" acaben con "los abuelos y padres de la reconciliación".