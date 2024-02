VOX presenta una moción contra "los puntos violeta podemitas defendidos por el PP" en Castellón

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado una moción contra "los puntos violeta podemitas defendidos por el Partido Popular", su socio de gobierno, con el objetivo de que sea debatido en el pleno del mes de febrero. Antonio Ortolá, portavoz del grupo, ha insistido en que quieren sustiturlos por puntos de información y seguridad que, coordinados con el plan de seguridad de las fiestas de la Magdalena, "puedan ser útiles para toda la ciudadanía sin que en ningún caso prevalezca su origen, sexo o cualquier otra condición social". El portavoz ha explicado que la colocación de estos puntos "no ha supuesto ninguna disminución en los casos de violencia sexual contra las mujeres". En este sentido, ha puesto el ejemplo de Pamplona, "ciudad pionera en los puntos violeta y en la que tuvo lugar el caso de la Manada que propició cambios legislativos -la famosa ley del 'solo sí es sí'- que, lejos de acabar con estos lamentables sucesos, ha desprotegido más si cabe a las mujeres rebajando la pena a más de 1.200 condenados por violencia sexual y dejando en libertad a más de 100". El también concejal de Seguridad y Emergencias ha argumentado que los informes de los puntos violeta de las pasadas fiestas de la Magdalena 2023 no recogieron ninguna atención por agresión sexual. Sin embargo, ha explicado que "fueron muchos los casos atendidos por la policía en cuanto a violencia, abuso de alcohol o drogas, robos o danños en el mobiliario urbano". El portavoz de VOX tiene claro que "la creación de puntos de información y seguridad coordinados dentro del dispositivo de seguridad de las fiestas se hacen necesarios viendo la diversidad de problemas que surgen durante estas jornadas". "Sin embargo, los puntos violeta que promueve la izquierda, que suelta violadores por las calles, son puntos de información sectarios que difunden la visión feminista radical de la lucha de sexos y que sitúa a los hombres y las mujeres en planos distintos incluso legalmente", ha añadido. Por todo ello, Ortolá ha argumentado que "el motivo de esta moción es denunciar la medida ideológica que impuso la izquierda y que el Partido Popular, lejos de la reflexión entorno a las ideas fruto del abandono de la batalla cultural, no solo no cuestiona sino que promueve y utiliza el presupuesto de todos los castellonenses para perpetuarlas".