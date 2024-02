Vox, ERC y Junts no firman una propuesta del PP en el Senado sobre el segundo aniversario de la guerra de Ucrania

Los grupos parlamentarios de Vox, ERC-Bildu y Junts en el Senado no han firmado una propuesta del PP de declaración institucional en la Cámara Alta con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania, por lo que finalmente no ha salido adelante. Con motivo de la reunión entre la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y el embajador de Ucrania en España, los 'populares' llevaron a la Junta de Portavoces una propuesta de declaración institucional en nombre de la Cámara Alta. Para que una declaración institucional salga adelante en la Cámara Alta requiere de la firma de todos los grupos parlamentarios, algo que finalmente no ha ocurrido, ya que no han rubricado su sello ni los grupos de Vox, ERC-Bildu y Junts. Según han trasladado fuentes de ERC a Europa Press, este grupo ha presentado dos alternativas de texto a esta declaración institucional alegando que su propuesta genera "más consenso" por está basada en la que sí se aprobó en el Parlamento de Navarra. En cualquier caso, la propuesta de declaración institucional presentada por el PP no ha salido adelante finalmente por no contar con la unanimidad de la institución.