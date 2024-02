Un agente de la UCO dice que Rato tuvo "voluntad de esconder el origen" de los fondos que repatrió

Uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participó en la investigación relativa al incremento presuntamente ilícito del patrimonio del exministro Rodrigo Rato asegura que la mecánica de sociedades utilizada para traer a España fondos desde el extranjero tenía "indiciariamente una voluntad de esconder el origen" del dinero. En esta vigésima sesión del juicio al exministro en la Audiencia Provincial de Madrid ha comparecido durante más de cinco horas otro de los agentes que participó en la redacción de los atestados elaborados en el marco de la investigación al que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). A preguntas de la fiscal anticorrupción del caso sobre si el entramado y la mecánica eran compatibles con el delito de blanqueo de capitales, ha apuntado que las empresas extranjeras desde las que llegaban los fondos a mercantiles relacionadas con Rato radicadas en España estaban sustentadas o participadas a través de testaferros y administradas por terceros. A esto ha sumado que esas sociedades transmitían los fondos pero no de forma directa a empresas del exministro sino que lo hacen a través de dos sociedades, Kradonara y Vivaway, que se interponían con testaferros: "Hay elementos indiciarios para decir que hay voluntad de esconder el origen de los fondos". En este sentido, ha explicado que la lógica es buscar siempre la eficiencia, y en caso de pasar dinero de una cuenta a otra no es lo normal hacerlo a través de un carrusel de empresas, por lo que entiende que había una voluntariedad de "desligar" los fondos del origen. EL CAMBIO DE 2006 Por otro lado, la fiscal ha puesto el foco en 2006 cuando se da un cambio en la estrategia de Rato para repatriar fondos. El agente ha explicado que ese año una mercantil de la familia Rato --Aurosur-- sufre una inspección y coincide ese hecho con la compra de Vivaway y Kradonara. Al respecto, el investigador de la UCO ha señalado que desde entonces, en caso de una nueva inspección, la Agencia Tributaria se toparía con esas dos empresas interpuestas que, además, no solían sostener fondos porque según entraba capital salía a las pocas horas. "Lo que hace Rato es singular y además es indicativo de una conducta que puede estar aparejada al blanqueo", ha explicado. En este sentido, ha añadido que les chocó durante su investigación que Rato se hiciera con Kradonara gracias a la donación de su excuñado Santiago Alarcó --también imputado--, y que este además le mandara un préstamo de 900.000 euros. "No me cabe duda de que (ese dinero, en realidad) es del señor Rato", ha comentado, para sumar que ese préstamo tiene el cariz de participativo y buscaba "justificar la entrada de dinero a España". Este miércoles, tal y como pasara en al declaración del jefe de la UCO que declaró el martes, también se ha hecho hincapié en el hecho de que los investigadores no tuvieran claro si existía una sola empresa denominada Red Rose o si en realidad se trataba de dos bolsas patrimoniales. El agente ha sido tajante al respecto explicando que "nunca" llegaron a saber si existían con certeza dos Red Rose pero que esto "no desvirtúa que si los fondos son de origen delictivo, toda la estructura que se hace para introducirlos en España es compatible con blanqueo de capitales". En otro orden de cosas, el agente se ha referido también al contrato por parte de Bankia de las agencias de publicidad Publicís y Zenith Media para el lanzamiento de la marca de la entidad en 2011. Esta operación está bajo sospecha porque Fiscalía sostiene que Rato habría cobrado una comisión por asignarles ese trabajo y que lo habría canalizado a través del también investigado Alberto Portuondo. El agente de la UCO ha explicado al respecto que tras tomar declaraciones a responsables de Bankia pudieron conocer que Portuondo no solo asesoró a las agencias para participar en el concurso, sino para ganarlo, y eso teniendo en cuenta que él era uno de los tres responsables que estaban en la terna de lo que debían decidir a quién elegir. "Él se ofrece para ganar un concurso a una serie de empresas, va a cobrar, y lo singular es que está en la terna de personas que decide sobre ese concurso", ha recordado. UN INTERROGATORIO TENSO Por su parte, la defensa de Rato ha tratado de poner en entredicho la investigación de la UCO en relación a las sociedades extranjeras investigadas, poniendo de manifiesto, por ejemplo, que no se tuvo en cuenta si el exministro residía en España o no en los años objeto de las pesquisas. También ha puesto el foco en que se hable de sociedades opacadas, tal y como defiende la UCO, cuando a su juicio la propiedad de las mismas era conocida por la Agencia Tributaria antes incluso de que la Guardia Civil entrara como auxilio judicial. En líneas generales, tanto a esta defensa como a la del abogado Domingo Plazas, el agente se ha limitado a ratificar lo que plasmó en sus atestados al respecto y a la mayoría de las preguntas ha respondido que no recordaba con exactitud los datos por los que era cuestionado. El interrogatorio de la defensa de Rato ha pasado por momentos de tensión entre el agente y la abogada, lo que ha provocado que la presidente del tribunal haya tenido que intervenir en ocasiones para calmar el ambiente.