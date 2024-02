UGT-A critica el "recorte" de la Junta en la Ley de Igualdad "con la excusa de simplificar"

El sindicato UGT ha reprochado al Ejecutivo andaluz que la igualdad entre hombres y mujeres no sea un "objetivo prioritario" de su gobierno, y le ha acusado específicamente por "desmantelar", a través del reciente decreto-ley de racionalización administrativa, un organismo "especializado" como la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, "con la excusa de simplificar". En un comunicado, el sindicato ha señalado este miércoles que los dos objetivos principales de este órgano eran, por un lado, emitir el informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio y, por otro lado, promover el objetivo de igualdad de género en las políticas públicas de ingresos y gastos de la Junta de Andalucía, impulsando y fomentando la elaboración, "con perspectiva de género", de anteproyectos de los estados de ingresos y de gastos en las diversas Consejerías. Por este motivo, han indicado que se ha "suprimido" la "obligación" que tenía la Cámara de Cuentas de incorporar un informe con la inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos de la Junta de Andalucía o el impulso de la aplicación de la perspectiva del enfoque de género en el plan de auditorías de cada ejercicio que, según la exposición de motivos de este decreto-ley, "han de ser sustituidas por la evaluación de todos los objetivos e indicadores del Presupuesto, con una visión completa e integradora de aquellos que son referentes a la consecución de los objetivos de igualdad, de la infancia, de la sostenibilidad o de cualquier otro objetivo general o instrumental". "Son premisas internacionales avaladas por normativas mundiales, europeas y estatales que, para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas, primero hay que incluir la perspectiva de género en las políticas y en los presupuestos", ha defendido el sindicato, que ha señalado que "debe haber organismos especializados que la promuevan, hay que garantizar que los presupuestos y las políticas contemplen esta perspectiva, y además, comprobar que en su aplicación se haya tenido en cuenta". La modificación a la ley andaluza de igualdad, según ha apuntado UGT, "ha sido el primer paso para no tener en cuenta ni en los presupuestos ni en las distintas políticas de la Junta las necesidades, las realidades y la afectación de las políticas a la mitad de su población, que son las mujeres". MEDIDAS PARA LA IGUALDAD EN LA EMPRESA PRIVADA Desde el sindicato han mostrado su rechazo ante otra modificación que, según han criticado, introduce este decreto, y que afecta a los planes de igualdad en Andalucía, de forma que en aquellas empresas privadas no obligadas a la elaboración de planes de igualdad por ley, es decir las de menos de 50 personas en plantilla --"que son casi la mayoría de las empresas de la comunidad andaluza"--, se elimina la "necesidad" de recoger medidas para el acceso al empleo, la promoción, la formación o la igualdad retributiva, entre otras. La incidencia sobre los planes de igualdad argumentada por UGT, también provoca la eliminación de medidas "para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, la protección frente el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como incluir criterios y mecanismos de seguimiento, evaluación y actuación", ha afeado el sindicato, que ha manifestado que así queda en una "indefinición" el contenido de los citados planes, y por lo tanto "se deja sin efecto su objetivo". En este punto, han advertido que van a valorar si esta modificación, que podría afectar a los planes de igualdad en entidades privadas, contraviene lo que se establece en la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y en los dos Reales Decretos 901 y 902/2020 donde se desarrollan los planes de igualdad, y la igualdad salarial a nivel estatal.