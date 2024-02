Torres asegura que el Gobierno informará a Canarias de los avances que puedan surgir de la visita de Sánchez a Marruecos

El ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el Gobierno mantendrá informado al Ejecutivo canario de los avances que puedan surgir en "lo relativo a Canarias" del inminente viaje de Pedro Sánchez y del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a Marruecos. Sánchez y Albares se desplazarán este miércoles en "viaje oficial" a territorio marroquí. Moncloa no ha querido revelar la agenda del mismo, aunque se espera un encuentro con el rey Mohamed VI, dado que había una invitación pendiente por parte del monarca alauí. Uno de los puntos clave de la visita será la cooperación migratoria, tema crucial para Canarias ante el aumento de la llegada de inmigrantes en el último año. No obstante, el Gobierno canario se ha quejado de no haber recibido constancia de esta visita. Ante esto, Torres ha aclarado este miércoles en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, que el archipiélago recibirá información de los avances que tenga que ver con las relaciones entre España y Marruecos "relativos a Canarias, fundamentalmente con respecto a las aguas". "Le puedo asegurar que va a estar informado el Gobierno de Canarias. Yo hablo permanentemente con miembros del Gobierno de Canarias, como ministro del Gobierno español", ha asegurado, subrayando que las relaciones con Marruecos "han mejorado" de manera "importante" y que actualmente la mayoría de la inmigración no sale de las costas marroquíes, sino de Mauritania y del África subsahariana. ABOGA POR UNA REFLEXIÓN TRAS LAS GALLEGAS En lo que respecta a las elecciones gallegas, el ministro ha destacado que se tiene que abrir una "reflexión territorial" en el seno del PSOE, aunque no cree que la proposición de la ley de amnistía en el Congreso sea una de las causas del mal resultado socialista en la cita electoral del pasado domingo. En su opinión, no ha habido correlación entre la polémica por esta ley y el voto en Galicia, porque el partido que suma "más diputados y más votos" respecto a las anteriores elecciones ha sido el BNG, que está "a favor" de la amnistía. "Los que pierden este año son el PSOE y el PP, que ha hecho de la amnistía una bandera de ataque al Gobierno de España", ha reflexionado Torres.