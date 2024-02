Sumar Galicia quiere enfocarse en su implantación territorial y señala que Lois tendrá "el papel que quiera tener"

La promotora de Sumar Galicia ha trasladado a sus bases que el objetivo del partido una vez pasadas las elecciones gallegas en las que logró menos del 2% de los votos y, por tanto, se quedó fuera del Parlamento pasa por enfocarse en la implantación territorial de la formación, cuya candidata el pasado 18 de febrero, Marta Lois, tendrá "el papel que ella quiera tener en el futuro" dentro de la organización. El portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, firma una carta remitida este miércoles a los voluntarios y participantes en la campaña del partido liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la que agradece su trabajo a lo largo de las útlimas semanas antes de una cita con las urnas que dejaron un resultado "malo, sin paliativos". Ese mismo fue el mensaje lanzado en la noche electoral por la candidata, Marta Lois, a la que López, en nombre de la promotora, ensalza por su "luminosidad y audacia". "Marta (Lois) tendrá el papel que ella quiera tener en el futuro de Sumar Galicia", añade López, que dice asumir "personalmente" la no consecución del objetivo de alcanzar el Parlamento gallego "y provocar un cambio político en la Xunta". "No es nuestro estilo poner paños calientes, ni echar balones fuera. Fuimos a las elecciones con una idea clara que no supimos convertir en votos", añade antes de apelar al "mensaje de esperanza" que, para la promotora de Sumar en Galicia, representan los dos diputados por la comunidad con los que cuenta en el Congreso, Manuel Lago y Verónica M. Barbero. Así las cosas, avanza que se producirá una reunión del grupo promotor "en los próximos días" para "seguir trabajando con el objetivo" de la implantación territorial de Sumar, dado que consideran necesario contar con "una organización nacional sólida, de base ciudadana, para afrontar mejor los retos futuros". Apunta a "las 394 medidas" del programa electoral con el que concurrieron a las gallegas como "punto de partida" que muestran que tienen "un proyecto para Galicia" en el que habrá "nuevos liderazgos" que saldrán del proceso de "democratización" de Sumar, que fija como "retos inmediatos" la I Asamblea estatal del partido el 23 de marzo y las elecciones europeas del 9 de junio. "Se aprende de las victorias y también de las derrotas y eso es lo que nos toca hacer ahora. Aún nos falta mucha Galicia, que sigue fuera, lejos, y vamos a seguir trabajando por alcanzarla", concluye Paulo Carlos López en su carta.