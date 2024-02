Sánchez niega relación entre la detención del asesor de Ábalos y su salida del Gobierno y dice que son "maledicencias"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado que la detención del asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, esté relacionada con su salida del Gobierno, porque eso supondría que él conocía previamente las presuntas irregularidades. A su juicio, se trata de "maledicencias" de la oposición a quienes ha recriminado no ser "tan celosos" con el caso del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "En fin, que si yo sabía, o dejaba de saber, no dejan de ser maledicencias por parte de la oposición", ha señalado ante las preguntas de los periodistas y después de que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, reclamase al presidente del Gobierno que explicase si la salida de Ábalos del Gobierno y de la secretaría de Organización del PSOE tiene relación con el presunto caso de corrupción de García Izaguirre. "Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no", ha rematado. Sánchez ha hecho estas declaraciones desde Rabat, donde se encuentra de viaje oficial, tras reunirse con el primer ministro Aziz Ajanuch y el rey Mohammed VI, en una visita que estaba pendiente desde la reunión de alto nivel celebrada hace un año en Marruecos. "Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar, que el señor Feijóo, se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto", ha lanzado Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha mencionado este caso en el que el hermano de Ayuso fue denunciado ante la Fiscalía por un presunto caso de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, que finalmente fue archivado. Sin embargo, Sánchez ha afirmado que este asunto no fue "ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular". En todo caso, ha asegurado que su Gobierno, desde que llegó a La Moncloa en el año 2018, siempre ha colaborado con la Justicia y por tanto ha ofrecido máxima colaboración y máxima transparencia, "faltaría más", ha enfatizado. En una rueda de prensa ante los medios ha indicado, más allá del recorrido judicial que pueda tener este caso, su reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno ante cualquier enriquecimiento a través del cobro de comisiones durante "la tragedia" de la pandemia "como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías", en referencia al caso de la Comunidad de Madrid citado anteriormente.