Rueda quiere su investidura "cuanto antes" y un Gobierno "a plena potencia" desde "el primer día"

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha asegurado que su intención es que, dentro de los plazos reglamentados --la XII Legislatura echa a andar en la Cámara el 18 de marzo--, su investidura se formalice "cuanto antes"; al tiempo que ha manifestado que, si bien no ha "pensado" todavía la composición, sí tiene claro que quiere un Gobierno "a plena potencia" desde "el primer día". En declaraciones a los medios en Redondela (Pontevedra), Rueda ha esgrimido que está "muy orgulloso" de todos los miembros que componen su actual Gobierno y ha subrayado que, precisamente por ello, los incluyó a todos en las listas electorales para los comicios del pasado domingo y en puestos de salida. Su labor, ha agregado, fue "ratificada" con el apoyo de los gallegos en las urnas. En todo caso, ha añadido que ahora "habrá que hacer un nuevo gobierno" y, aunque no ha desvelado si planea algún cambio, sí ha recalcado que quiere un Gobierno que funcione "a plena potencia" desde "el primer día" sin "períodos de aprendizaje". "Lógicamente, intentaré hacer el mejor Gobierno", ha sentenciado. LA INVESTIDURA, "CUANTO ANTES" Rueda ha subrayado que son días de "felicitaciones" tras la mayoría absoluta que cosechó en las urnas el pasado domingo y se ha mostrado agradecido, pero también ha recordado que quiere dar continuidad de inmediato a la labor de la Xunta. Ya esta semana manifestó expresamente su renuncia a los "cien días de cortesía", por lo que, en cuanto el Ejecutivo deje de estar en funciones, empezará a adoptar decisiones. Con los presupuestos aprobados, ha defendido que el objetivo es que, de acuerdo con el lema de los populares en la campaña electoral, "Galicia siga funcionando". En este punto, ha reiterado su compromiso, para los que apoyaron al PP en las urnas y para los que no lo hicieron, de que pretende "gobernar para todo el mundo". "Quiero demostrarlo desde el primer día", ha aseverado, antes de defender que quiere que su investidura se materialice "cuanto antes" --aunque es algo, ha añadido, que habrá que "hablar con el presidente del Parlamento" (en la última Legislatura lo fue Miguel Santalices, aunque el hemiciclo y la nueva Mesa rectora del Legislativo será constituida el 18 de marzo)--. "Cuanto menos tiempo perdamos mejor", ha esgrimido, convencido de que quiere "desplegar todas las capacidades de un Gobierno legitimado por las urnas" lo más pronto posible.