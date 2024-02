PSOE reconoce que Junts "redunda en error" al tramitar una medida por la independencia, aunque no afectará a su relación

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha reconocido que Junts "redunda en errores" al tramitar en el Parlament catalán una iniciativa que pide declarar la independencia en Cataluña, aunque ha defendido que la formación del expresident catalán Carles Puigdemont "tiene su derecho a hacerlo" y que no afectará a la relación de ambos partidos. "No somos responsables de que otros partidos del arco parlamentario, en este caso catalán, según nuestra perspectiva, redunden en errores que no le han hecho nada bien a la sociedad catalana en los últimos 10 años", ha explicado Peña en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha admitido que la tramitación de esa iniciativa no tendrá consecuencias en la relación del PSOE con Junts. Peña ha incidido en que los socialistas no dirigen "a ninguno" de los partidos con los que dialogan y que tampoco les exigen "pureza", ya que "cada uno tiene su programa electoral". "La democracia es así", ha proseguido la portavoz del PSOE, asumiendo que los de Puigdemont "tienen que defender los que ellos creen y luego llegar a acuerdos". En este sentido, ha declarado que "solo faltaba que en total libertad y con respeto al marco constitucional y democrático" los partidos no pudieran presentar cuestiones de las que el PSOE está "totalmente" alejado. Además, ha recordado que el PP también presenta en el Congreso "cuestiones que son absolutamente vergonzantes e insultantes para el español medio". Las declaraciones de Peña tienen lugar después de que la Mesa del Parlament catalán admitiera a trámite el martes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada el 2 de febrero por Solidaritat Catalana per la Independència, que pide que la cámara catalana declare la independencia de Cataluña. La admisión prosperó con los votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de ERC y el voto en contra del PSC. COINCIDEN CON FEIJÓO: "NO HUBO TERRORISMO EN CATALUÑA" Preguntada sobre si el diálogo con el independentismo o la amnistía en Cataluña puede afectar a las expectativas electorales del PSOE, Peña ha subrayado que su partido trabaja por la convivencia de todos los territorios y que la medida de gracia ayudará a "destensar tensiones territoriales". Por este motivo, se ha mostrado convencida de que habrá acuerdo con los de Puigdemont para sacar adelante la ley de amnistía en la Cámara Baja, una norma que para la portavoz socialista es "completamente y absolutamente brillante" y consigue el objetivo de "mejorar la convivencia y pasar página de unos años que han sido nefastos para Cataluña, pero también para el conjunto de España". "Estoy convencida de que va a haber acuerdo. Es cierto que hemos sido firmes en nuestra posición y nosotros en el PSOE, al igual que el señor (Alberto Núñez) Feijóo, consideramos que no existió terrorismo en Cataluña y en ello marcamos nuestra posición que es determinante", ha añadido Peña, haciendo referencia al apoyo que el líder del PP expresó en una comida con periodistas a que no hubo terrorismo en la causa de procés. SÁNCHEZ "SUMA" La portavoz del PSOE también se ha pronunciado sobre la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la campaña de las elecciones gallegas, asegurando que su presencia en cualquier territorio "suma" porque representa un "proyecto apoyado" que "cada día tiene más adeptos". "Creo en lo que representa nuestro presidente del Gobierno de España, y ayudó en su medida en Galicia, si bien es cierto que somos conscientes de que el mal resultado responde, seguramente, a otras dinámicas que estamos analizando y que queremos solucionar", ha zanjado Peña.