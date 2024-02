PP ve "sumamente grave" que Cataluña tramite una declaración de independencia mientras PSOE da más tiempo a la amnistía

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha calificado de "sumamente grave" la decisión de la Mesa del Parlamento catalán de admitir a trámite una iniciativa legislativa popular que pide a la Cámara Catalana que declare la independencia de Cataluña, y lo ha relacionado con el hecho de que, en el Congreso, el PSOE haya pedido más tiempo para aprobar la Ley de Amnistía para los independentistas. Según ha expresado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso, esta decisión es una noticia "preocupante" y se trata de una situación "sumamente grave" que va contra el criterio de todos los letrados del Congreso. La iniciativa admitida a trámite fue registrada por Solidaritat Catalana per la Independència, y su admisión en la Mesa del Parlamento catalán, pese al informe contrario de los etrados, ha prosperado gracias a los tres votos a favor de Junts y la CUP, y la abstención de ERC, mientras que los dos miembros del PSC han votado en contra. "La historia se repite", ha lamentado el portavoz 'popular', que además ha calificado esta decisión de "provocación". A su juicio, lo que han dejado claro con esta decisión es la verdadera intención de las formaciones independentistas, que "volverían y volverán" a declarar la independencia de Cataluña y por lo tanto que no hay "mejora de la convivencia de ningún tipo" sino un "trueque claro de impunidad" a cambio del Gobierno. Además, Tellado lo ha vinculado con el anuncio de la Mesa del Congreso de admitir la prorroga de los plazos de la Comisión de Justicia para la ley de amnistía. De esta forma, en palabras del dirigente 'popular', el PSOE podrá continuar negociando con Junts una ley de amnistía "a la medida y al gusto del prófugo Puigdemont". TODO LO QUE NECESITE PUIGDEMONT "Es una falta de respeto a todo el mundo", ha reprochado, y ha pedido al PSOE que aclare "cuántas prórrogas más pedirán" y "cuánto piensan dilatar los plazos". Aunque ha asegurado que eso es "imposible" porque ni en el PSOE lo saben ya que dependen de lo que necesite el expresidente catalán, Carles Puigdemont, porque sin su apoyo "no hay legislatura". Además, ha remarcado, que la tramitación de esta iniciativa en el Parlamento catalán es una "nueva maniobra de Puigdemont", que además refleja "muy claro" que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "mintió cuando dijo que había decidido aprobar la amnistía en beneficio de Junts". Y ha reprochado al líder del Ejecutivo que si no hubiese llevado a cabo el "trueque de investidura por impunidad" nada de lo que está sucediendo actualmente estaría pasando.