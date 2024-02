PP de Madrid recuerda tras detención del exasesor de Ábalos que llevaron a Anticorrupción contratos Covid del Gobierno

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha recordado tras la detención de un exasesor del exministro José Luis Ábalos, por presunta corrupción en la compra de mascarillas, que en marzo de 2022 llevaron a la Fiscalía Anticorrupción doce contratos de compra de material sanitario por parte del Gobierno central. "Parece que no íbamos muy desencaminados", ha deslizado Serrano en sus redes sociales junto a la noticia de la detención de Koldo García. El arresto lo ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la supuesta vinculación con el cobro de sobornos en adjudicaciones de mascarillas en los peores meses de la pandemia. En la denuncia de los 'populares' se señalaban contratos por valor de 326 millones de euros vinculados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y entonces vicepresidenta primera, Nadia Calviño; al propio Ábalos y al ministro de Sanidad durante los primeros meses de la crisis sanitaria, Salvador Illa. En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, se exponía que "hay una serie de contratos formalizados por distintos órganos de la Administración del Estado, que podrían ser casos y ejemplos de actuaciones por parte de los responsables, en los que el contratista podría tener una relación de cercanía o familiar con algún alto cargo, o no se han cumplido los debidos requisitos para la contratación pública y que son obligatorios de acuerdo a la ley y el criterio del Consejo de estado y el Tribunal de Cuentas". Así, se refería a "la falta de solvencia del contratista, o su inadecuación de la actividad social al objeto del contrato, lo que llevó a resultados perjudiciales para la administración, especialmente por un precio desorbitado e injustificado o por el no suministro de los bienes objeto del contrato".