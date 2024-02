Pet Shop Boys, Avril Lavigne, The Smashing Pumpkins y Chucho Valdés, en el Cruïlla 2024

Barcelona, 21 feb (EFE).- Pet Shop Boys, The Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, The Kooks, María Becerra, Olga Tañón, Amaral, Chucho Valdés con la banda Irakere, Kasabian y Oques Grasses serán finalmente los cabezas de cartel del festival Cruïlla 2024, que se celebrará del 10 al 13 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona.

Otros artistas destacados del cartel del festival son Trueno, Peter Fox y Johnny Marr, en la escena internacional, y The Tyets, 31Fam, Albert Pla, Funzo & Baby Loud, Shinova o Figa Flawas, del ámbito local.

En la presentación este miércoles del evento, el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, ha afirmado que la actual edición "girará en torno a tres ejes: ser un reflejo de Barcelona, pero con una mirada internacional y manteniendo una identidad propia, no querer ser los más grandes, sino los mejores, y la diversidad musical".

El escenario volverá a ser el Parc del Fòrum de la capital catalana, un espacio de 100.000 metros cuadrados, y se mantendrá un aforo máximo de 25.000 personas por día para evitar aglomeraciones.

"No hemos querido crecer en volumen, pero sí en actividades, y mantenemos dos jornadas con horario reducido -miércoles, de 16 a 23 horas, y jueves, de 16 a 01 horas-, mientras que el viernes y el sábado será de 18 a 06 horas", ha detallado Herreruela.

El día inaugural, el 10 de julio, estará destinado al público más joven y se centra en músicas urbanas, por lo que estrenarán esta nueva edición artistas de la talla de los catalanes 31 FAM y Figa Flawas, Rojuu, los alicantinos Funzo & Baby Loud o la madrileña María Escarmiento, exconcursante de 'Operación Triunfo'.

En el apartado de artistas por descubrir, se encuentran la murciana Maria Blaya, que ha colaborado con artistas como Rojuu o Natalia Lacunda, la rapera gallega Sila Lua o la catalana Kora, más integrada en el pop electrónico.

La representación argentina, una máquina de producción de escena de música urbana de los últimos tiempos, estará a cargo de YSY A, Trueno y María Becerra.

El 11 de julio será el turno de la música de baile y de orquestas, y se ha hecho una apuesta por la rumba, con la presencia de Azucarillo Kings, La Plazuela o los indescriptibles Ladilla Rusa y Albert Pla.

También habrá espacio para orquestas latinas, como el Grupo Niche, Irakere, con Chucho Valdés a la cabeza, y para la exponente boricua del merengue Olga Tañón.

Algunos de los grandes nombres del 12 de julio son el dúo Amaral, las bandas británicas The Kooks y Kasabian, y Avril Lavigne, icono del punk juvenil de los años 90 que vuelve a Barcelona 20 años después, y, en cuanto al indie-pop, lo serán artistas como Nunatak, Eva Sola, Ganges, Gonzalo Hermida o La Paloma.

Otras de las joyas de la jornada de otros géneros musicales serán Maestro Espada, Depedro, Rayden, quien este año se despedirá de los escenarios, Delaporte y Selah Sue.

Por último, el día del cierre, el 13 de julio, coincidirán los icónicos Pet Shop Boys, pioneros de la música electrónica, la banda de Chicago The Smashing Pumpkins, Johnny Marr, ex miembro de The Smiths o The Pretenders, el alemán con bases de música jamaicana Peter Fox, Aurora, Calexico, y la banda de música dance !!! Chk Chk Chk, que cerrará el festival.

También será el día para escuchar a los grupos y artistas catalanes The Tyets, Oques Grasses, Ginestà, Al·lèrgiques al Pol·len, Xarim Aresté y Roba Estesa.

Los precios para asistir al festival varían en función al número de días: el Abono Weekend (12 y 13 de julio a 130 euros), el Abono 3 Días (11, 12 y 13 a 140 euros) y el Abono 4 Días (150 euros), mientras las entradas de un día para miércoles y jueves son de 45 euros y las de viernes y sábado, de 76 euros. EFE

