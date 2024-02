Moreno cree que PP puede crecer en Cataluña apostando por un proyecto "moderno y renovado", sin "tutelas" de Génova

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado este miércoles que su partido tiene "espacio para crecer" en Cataluña si se apuesta por un proyecto "moderno y renovado", sin "tutelas" de Génova. En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Moreno se ha referido a la situación del partido en Cataluña, donde no llega a tener el respaldo social que tiene en comunidades como Andalucía o en Galicia, como se ha visto en las elecciones de este domingo. El PP lo que tiene que hacer, en su opinión, es un "proyecto moderno, renovado, integrador y amplio" en Cataluña, donde tiene que proyectar "otra cara" e "imagen", aunque no se refiere a las personas. Ha manifestado que más de la mitad de los catalanes son constitucionalistas, y prueba de ello es que hay una parte del PSC que se nutre claramente de esos ciudadanos. El PP catalán, según ha recalcado, tiene que ser un partido "muy conectado a la realidad social" que se siente española. "Creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo de sintonía con esa parte de la sociedad para que el PP en Cataluña sea una fuerza determinante, que es lo que debería de ser", según Moreno, para quien "espacio hay para crecer" y lo que toca es "afinar muchísimo", aunque ahora se trata de una labor de la dirección nacional. No obstante, ha indicado que él haría un "proyecto de abajo a arriba", apuntando que él no es partidario de "tutelas desde Madrid en un territorio de una fortísima personalidad como es Cataluña". "Hay que hacer un proyecto claramente enraizado en lo que es la Cataluña del año 2024, que aspira a volver a ser cosmopolita, abierta y moderna, que es lo que ha sido, y desgraciadamente el independentismo está acabando con ella", ha dicho. En cuanto al resultado de las elecciones gallegas y la consolidación del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, Moreno ha manifestado que el PP tiene un "gran presidente" que desde que llegó al cargo ha "ganado" todos las elecciones que se han celebrado, nacionales, municipales y autonómicas. Enfrente, según ha indicado, hay un Gobierno central "infame, que vulnera cualquier norma" y el resultado de las elecciones gallegas ha dejado un mensaje claro de que la gente ya "está harta" de Pedro Sánchez, de su política, de "sus mentiras y de sus pactos con los independentistas". Se ha mostrado seguro de que ese "hartazgo se va a ir notando progresivamente en todos los procesos electorales" que se avecinan, como las elecciones en País Vasco y las europeas. Moreno ha puesto el acento en que ya empieza a haber algún debate, "aunque sea muy tímido, en el PSOE" sobre la situación del partido. A su juicio, el PSOE ya "no existe en España, sino que existe el sanchismo". Respecto a los procesos electorales que se avecinan, como los comicios en el País Vasco, Moreno ha manifestado que el PP tiene en esa comunidad "ciertas limitaciones" y hay que hacer un esfuerzo por ser un partido determinante para el futuro gobierno. Otro comicios muy importantes son las elecciones europeas de junio, según ha añadido Moreno, para quien "tenemos que tomárnoslas cada uno como mis elecciones", porque desde aquí también se decide quien las gana, si PP o PSOE. Ante este panorama, ha indicado que nota un nivel de reflexión muy importante en la dirección nacional del PP, siempre analizando donde hay margen de "mejora" para afrontar los procesos electorales.