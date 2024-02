Montero avisa a Junts de que la Constitución "se va a respetar" después de que apoyaran una declaración de independencia

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido a Junts de que el orden constitucional "se va a respetar" con el actual Gobierno después de que la formación independentista haya avalado tramitar una iniciativa en el Parlament de Cataluña para declarar la independencia. "Es importante que ellos sepan y que todos sepamos que evidentemente el orden constitucional se va a respetar con este Gobierno y eso significa mucho, significa todo", ha señalado Montero en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso tras la sesión de control que se ha celebrado este miércoles. La también vicesecretaria general del PSOE responde así después de que la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont votase a favor de admitir a trámite una Iniciativa Legislativa Popular que pide al parlamento autonómico declare la independencia en Cataluña. Este movimiento de Junts se produce al mismo tiempo que negocian la ley de amnistía con el PSOE. "Es lo que estamos trabajando desde el primer día, la normalización en Cataluña para que todo el mundo cumpla la Constitución", ha añadido. En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Industria y Turismo, el catalán Jordi Heréu que considera que apoyar la iniciativa sobre independencia es un "camino equivocado" y cree que finalmente no se materializará. PGE EN LOS PRÓXIMOS MESES Además, al ser interrogada sobre si Junts está condicionando un hipotético apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a que primero salga adelante la ley de amnistía, Montero ha señalado que están trabajando "en este momento" y que los interlocutores para ambos temas son "distintos". "Me refiero a que trabajamos de forma clara con el grupo parlamentario, con las personas que ha designado Junts para esta interlocución, que son más del área económica y que tienen que ver más con las cuestiones de las partidas presupuestarias y de las materias que regula la Ley de Presupuestos. Pero bueno, tendrán que preguntarle a ellos", ha señalado. Respecto al estado de las conversaciones con los grupos para aprobar los presupuestos ha asegurado que "hay avances" pero que no los van a hacer públicos hasta que no haya un acuerdo definitivo con cada uno de los grupos. En todo caso ha insistido en que tienen contacto con todos y esperan que los PGE se puedan presentar "en los próximos meses". Finalmente, después de que la portavoz de Junts se quejase este mismo miércoles en la sesión de control de que el Gobierno incumple permanentemente los presupuestos que pactan, Montero ha admitido que el nivel de ejecución de los presupuestos tiene que seguir mejorando pero ha defendido que el Ejecutivo ha ido incrementando la ejecución sobre las inversiones proyectadas para Cataluña.