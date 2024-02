Més reprocha al PSOE crear "falsos debates" al hablar de insularidad para condicionar reducción de vuelos cortos

El diputado de Més per Mallorca en el grupo parlamentario Sumar, Vicenç Vidal, ha recriminado al PSOE que no cree "falsos debates" al aludir a la insularidad y el turismo a la hora de condicionar la reducción de vuelos cortos, cuando exista entre destinos una alternativa ferroviaria. Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press en referencia a la intervención del diputado del PSOE por Barcelona, Arnau Ramírez, durante el debate de una proposición no de ley en la Cámara para reducir los vuelos cortos, donde ha apuntado que es necesario fomentar un transporte que sea "menos contaminante" pero dejando claro que su formación no hará "nada" que afecte al turismo ni a las "condiciones de insularidad" de destinos turísticos españoles como Baleares o Canarias. Vidal ha criticado los argumentos de los socialistas y ha exigido que "no pongan la excusa de la insularidad" para poner frenos a medidas medioambientalmente positivas como la supresión de vuelos cortos, dado que es una obviedad que en los archipiélagos no existe ninguna alternativa ferroviaria. Respecto a la iniciativa, el PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo en el Congreso para reducir los vuelos domésticos en rutas que dispongan de una alternativa ferroviaria de una duración inferior a dos horas y media y siempre que no estén conectados con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales. Se trata de una enmienda transaccional que los socios de Gobierno han pactado en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso al debatir una proposición no de ley de Sumar. "O creen que hay transporte por submarino o no se entiende", ha zanjado.