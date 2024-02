Marlaska afirma que el fin de OCON-Sur no afectó a la lucha contra el narco y el PP lo vincula a presiones de Marruecos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles en el Congreso que el fin de la unidad de la Guardia Civil OCON-Sur en 2022 no perjudicó a la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, porque luego hubo más detenciones e incautaciones que años previos. PP y Vox han vuelto a pedir la dimisión del titular de la cartera, vinculando el fin de esta unidad a "presiones de Marruecos" y a la "manipulación" de pruebas contra sus mandos. Como hizo ayer en el Senado, Grande-Marlaska ha acusado al PP de "utilizar con fines partidistas" la tragedia de Barbate que dejó dos agentes asesinados y, además, ha aprovechado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estaba siguiendo la sesión de control en la Cámara Baja para recordarle su foto con el condenado por narcotráfico Marcial Dorado. "La diferencia entre algunos que viajaban en barco con el narco es que este ministro del Interior lo ingresó en prisión, donde deben estar todos los narcos", ha dicho, recordando su etapa como juez en la Audiencia Nacional, donde llevó el caso de este contrabandista y narcotraficante gallego para el que ordenó su ingreso en prisión. El PP, que ha impulsado en paralelo la reprobación en el Senado del ministro del Interior, ha reiterado que Grande-Marlaska debe dimitir por lo ocurrido en Barbate en una batería de preguntas en la sesión de control en la que ha vinculado el desmantelamiento de OCON-Sur a "la presión de Marruecos" y a los informes de Asuntos Internos donde se "manipulaban pruebas" contra los mandos de esta unidad. LA GUARDIA CIVIL DECIDE EL FIN DE OCON-SUR Como viene haciendo en los últimos días, Grande-Marlaska ha pedido "respeto" a la investigación judicial que afecta a un mando de OCON-Sur al que se le imputa un delito de revelación de secretos al tratar de conseguir información en torno a las indagaciones de Asuntos Internos por su supuestos contactos con un clan de narcotraficantes. Además, ha reiterado que la decisión de poner fin en 2022 a OCON-Sur --la unidad que creó en 2018 al llegar al Ministerio el Interior-- no afectó a las detenciones e incautaciones de drogas, que asegura que crecieron en 2023, y que lo que hizo fue atender a los mandos de la Guardia Civil para "reestructurar" a los 150 agentes de dicha unidad y enviarlos a las policías judiciales de las comandancias de la zona del Campo de Gibraltar. "Nada me parece suficiente para que nuestros agentes trabajen en las mejores condiciones", ha continuado Grande-Marlaska, indicando que el mismo día de la tragedia de Barbate presentó la cuarta edición del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar con 1.200 millones en inversiones. Además, ha subrayado que en decisiones como el fin de OCON-Sur o en cuestiones operativas quienes deciden son los mandos de Guardia Civil y Policía Nacional. "Tienen autonomía para hacerlo y yo lo respeto y secundo; no como ustedes que les imponían órdenes", ha sostenido el ministro, aludiendo a la etapa de Mariano Rajoy y a polémicas como la llamada 'Operación Cataluña' o el 'caso Kitchen'. MARLASKA ATRINCHERADO PARA NO DIMITIR Los diputados del PP Miguel Tellado, Elías Bendodo y Ana Belén Vázquez han censurado a Grande-Marlaska por "atrincherarse" en su puesto y no dar explicaciones convincentes sobre la falta de medios, lo que consideran que quedó acreditado al usar una zódiac en Barbate. "No es de recibo que siga sin aclarar por qué disolvió la OCON, si es por la presión de Marruecos, si es por ahorrar dinero o, lo peor, por manipular pruebas en contra de ellos", han apuntado. La portavoz en el Congreso de Vox, Pepa Millán, también ha atacado a Grande-Marlaska por lo ocurrido en Barbate, centrando su crítica en que no declare el Campo de Gibraltar Zona de Especial Singularidad --lo que conllevaría pluses económicos a los agentes-- o por ordenar la desaparición de OCON-Sur. La réplica del ministro se ha centrado en detallar los medios en el Campo de Gibraltar. "Contamos ahora con 3.700 agentes más y 1.200 cada mes en comisión de servicios", ha sostenido, negando la pérdida de eficacia desde que no existe OCON-Sur. Al ser cuestionado por la Memoria de Fiscalía que denunciaba la caída de operaciones tras desaparecer OCON-Sur, Grande-Marlaska ha detallado en cifras las operaciones antes y después: en 2022 hubo 4.698 operaciones y en 2023 suben a 5.439; las detenciones pasaron de 5.827 a 6.144; los medios de transporte de los narcos incautados fueron 1.505 en 2022 y 1.620 un año después; y las toneladas de droga intervenidas aumentaron de 272 a 306 en 2023. "¿Qué quiero decir con esto? Que quizás las decisiones operativas de la Guardia Civil tenían un sentido en el campo de Gibraltar", ha concluido Grande-Marlaska.