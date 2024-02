López Miras insta a Sánchez a abordar con Marruecos cómo poner coto a productos agrícolas procedentes de terceros países

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha instado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a que durante su visita a Marruecos aborde con el Gobierno de ese país cómo "poner coto a los productos" que entran a la Unión Europea desde terceros países y suponen una "competencia desleal" para los agricultores españoles. En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, López Miras ha indicado que Sánchez y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "pueden hacer mucho" para mejorar la situación de los profesionales del sector primario, a los que ha transmitido su apoyo porque "están en una situación límite". Al hilo, ha señalado que "cualquier tipo de manifestación tiene que ser por los cauces legales y respetando esas autorizaciones que completa la Delegación del Gobierno", pero ha precisado que, en cualquier caso, "tenemos que empatizar con los agricultores porque están en una situación límite", por ejemplo, en cuanto a burocracia. Y es que "se tienen que quitar horas y horas de su trabajo en el campo para poder dar cuentas a la Administración de algunos trámites que son innecesarios", ha comentado al respecto López Miras. Asimismo, ha puesto de relieve el daño que conlleva la competencias desleal. "No pueden entrar por los puertos cada día productos hortofrutícolas de terceros países a los que no se les exige lo mismo que se les está exigiendo a los agricultores españoles", ha denunciado. Esta reivindicación, ha dicho, "es la principal" porque "esto hace que caiga el precio" y genera "una competencia desleal que les está haciendo ir a la ruina". NO VE UN PACTO CON JUNTS PARA QUITAR A SÁNCHEZ Preguntado sobre si se vería capaz de impulsar una moción de censura contra Sánchez de la mano de Junts per Catalunya, López Miras ha dicho que no. "Yo no lo veo, no me veo", ha comentado, para después incidir en que si bien no puede ponerse "en la posición de otra persona", sí sabe que "con un prófugo de la justicia, con alguien que intentó dar un golpe de estado en Cataluña, con alguien que está perseguido por orden judicial y está miles de kilómetros porque si llega aquí lo detienen, no se puede pactar nada y mucho menos cualquier cosa que tenga que ver con España". Respecto al resultado de las elecciones gallegas celebradas el pasado domingo, ha dicho que supuso "una victoria para el conjunto de España" por parte de un proyecto, el del 'popular' Alfonso Rueda, que está marcado por "el rigor, la seriedad y la estabilidad". López Miras ha reconocido, además, la trascendencia de los comicios gallegos para el resto del país, al ser las primeras elecciones celebradas después de que Sánchez pactase con Carles Puigdemont, líder de Junts, la ley de amnistía. "Los gallegos le han dicho alto y claro a Sánchez que así no. Por lo tanto, creo que hay una reflexión nacional que hacer de esto y que desde luego si alguien tenía que celebrar algo son los gallegos por supuesto y el Partido Popular", ha dicho. "Quien creo que no tiene nada que celebrar es el señor Sánchez que estará ya pensando cómo recoger los pedazos del Partido Socialista cuando termine este periplo", ha agregado el presidente de la Región de Murcia durante su intervención.