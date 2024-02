Kubo sobre Mbappé: "Me di cuenta que habla muy buen español, se estará preparando"

San Sebastián, 21 feb. (EFE).- El futbolista japonés de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, tiró de ironía este miércoles cuando se le preguntó por la posible llegada del internacional francés Kylian Mbappé al Real Madrid y declaró que se dio cuenta de que "habla muy bien el español" y que en su opinión "se estará preparando".

"He notado que habla es español mejor cuando he hablado con él, me dí cuenta que habla muy bien el español. Se estará preparando, creo yo", afirmó.

Kubo lo pudo constatar el pasado miércoles en el Parque de los Príncipes, cuando el PSG y la Real Sociedad disputaron la ida de los octavos de Liga de Campeones en el que el conjunto parisino salió vencedor por 2-0.

Mbappé ya ha comunicado al presidente del PSG que no va a renovar el contrato que le ata al conjunto galo hasta el final de la presente temporada, y todo apunta a que recalará en el Real Madrid, un viejo anhelo del presidente Florentino Pérez.