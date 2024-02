Juanma Moreno y Teresa Ribera se reúnen este jueves en Sevilla para abordar soluciones al problema de la sequía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, mantendrán en la tarde de este jueves una reunión en el Palacio de San Telmo de Sevilla para abordar el problema de la grave sequía que afecta a la comunidad autónoma y las posibles infraestructuras hidráulicas para paliarla. En las últimas horas, el presidente de la Junta ha expresado su voluntad de llegar a un acuerdo con la ministra, porque ante todo tiene que primar el interés general de los ciudadanos. En la misma línea lo ha expuesto este miércoles, el portavoz del Ejecutivo andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. "Nosotros no buscamos un buen titular en la reunión de mañana, lo que buscamos es un buen acuerdo", según ha expresado Ramón Fernández-Pacheco, quien ha indicado que el presidente de la Junta acude con el "mejor de los ánimos" y con el objetivo de repasar todas las infraestructuras hidráulicas que están pendientes en Andalucía, las que son de competencia tanto del Estado como de la Junta. "Son muchos los temas que están encima de la mesa y estamos convencidos, por lo menos con ese espíritu vamos, de alcanzar un gran acuerdo", ha indicado el portavoz del Gobierno andaluz. Ha manifestado que el presidente también pedirá a la ministra que el Gobierno central apoye su solicitud a la Unión Europea para que se reconozca la singularidad hídrica de Andalucía, que es fundamental para el campo andaluz, que da de comer a 500 millones de europeos y si no tenemos agua, "esa soberanía alimentaria en el continente se puede ver en entredicho". Asimismo, un asunto que estará encima de la mesa en la reunión de mañana es la polémica que se ha generado en las últimas horas por el artículo del cuarto decreto-ley de Simplificación Administrativa de la Junta que hace referencia a la Ley Forestal andaluza y el uso de suelos forestales y agrícolas, y cuya redacción ha motivado la "preocupación" de la ministra. Para solventar esta "disputa", este miércoles se celebra una reunión telemática entre la Junta y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el fin de abordar una modificación del citado artículo. El presidente de la Junta se ha mostrado convencido este miércoles de que habrá acuerdo al respecto. "Si para resolver un problema en Doñana o a los agricultores y ganaderos, tengo que sentarme cien veces con la señora Ribera o con quien sea, me sentaré para buscar una solución", ha sentenciado.