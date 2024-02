Hugo González: "Es increíble y todavía no he encontrado palabras para describirlo"

Madrid, 21 feb (EFE).- Hugo González, doble medallista en los Mundiales de Doha tras lograr el oro y la plata en los 200 y los 100 metros espalda respectivamente, declaró que "es increíble" todo lo que está viviendo y que todavía no ha encontrado palabras para describir cómo se siente después de ganar las dos medallas.

"Es increíble y todavía no he encontrado palabras para describir todo lo que he vivido. Lo que sí que quiero decir es que estoy muy agradecido por todo el apoyo recibido por redes sociales, medios de comunicación, seguidores de la natación, familiares y amigos", comentó el palmesano al llegar a Madrid, antes de reconocer que no iba con expectativas de conseguir medalla.

"No iba con expectativas de medalla. Lo que queríamos era competir y medirnos con los mejores del mundo. Era un buen momento teniendo en cuenta que tenemos los Juegos Olímpicos en julio y ha salido mucho mejor de lo esperado", expresó el español, que reconoció que el calendario de los Juegos de París será difícil y le tocará decidir porque la final de los 200 espalada es 29 minutos antes que la semifinal de los 200 estilos, otra de sus pruebas favoritas.

El combinado español ha conseguido por primera vez en su historia medallas en cinco de las siete modalidades incluidas en los Mundiales - Natación, Natación Artística, Saltos, Aguas abiertas y Waterpolo-, un total de diez, que es su tercer mejor resultado, tras las doce logradas en Barcelona (2013) y las once de Roma (2009).

Gonzaléz confesó que están "en el buen camino" ya que pueden conseguir nadar más rápido para seguir bajando marcas y reconoció que tras los éxitos cosechados tiene mayor motivación.

"Lo principal que ha cambiado es la motivación, las ganas de seguir mejorando detalles para rascar décimas en cada largo. Estamos en el buen camino para poder seguir nadando más rápido y bajando marcas y aspirar a lo mejor en París", comentó el nadador, que reconoció que cuando se vio en el primer lugar lo miró varias veces para asegurarse.

"Lo primero que hice fue mirarlo varias veces y asegurarme que estaba ahí la marca. Lo siguiente que pienso es en la familia, los amigos y los que me han hecho estar donde he estado", indicó. EFE

