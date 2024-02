El PSOE registra una iniciativa en el Congreso para impulsar el corredor ferroviario Ruta de la Plata

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha registrado este miércoles una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a continuar con las actuaciones ya iniciadas para impulsar el corredor 'Ruta de la Plata'. Con esta propuesta, firmada por los diputados por la provincia de Cáceres César Ramos y Emilia Almodóvar, pretenden garantizar la "mejor movilidad" tanto de pasajeros como de mercancías, analizando las alternativas desde la triple vertiente social, económica y medioambiental, y para aprovechar "todo su potencial" entre las provincias de Sevilla y León. La iniciativa exige seguir la senda y trabajar con el objetivo de que la Comisión Europea sitúe al corredor en la posición "más adecuada" dentro de la Red Transeuropea de Transporte, impulsar su desarrollo y, conseguir financiación europea para hacerla realidad lo antes posible, explica el PSOE de la provincia de Cáceres en una nota de prensa. De esta forma, desde el PSOE destacan que vuelven a "tomar decisiones y a liderar actuaciones" encaminadas al impulso y la recuperación de este corredor ferroviario, un deseo que comparten con "muchos colectivos" empresariales, sindicales, económicos y sociales que piden la reapertura del tramo cerrado del corredor Ruta de la Plata, "con hechos y propuestas reales y no solo con palabras y gestos a la galería como hace el Partido Popular", añaden. En este sentido, los socialistas sitúan en el año 2012, con el gobierno del PP, la elaboración del Plan de Infraestructuras Transporte y Vivienda 2012-2024, en el que se indicaban las infraestructuras de transporte que se desarrollarían en ese intervalo temporal, de modo que "mientras todas las infraestructuras pendientes se plasmaban en dicho plan con un compromiso claro para su construcción, la Ruta de la Plata entre Plasencia y León solo se planteaba como un estudio a realizar". Los socialistas han manifestado también que durante todos los años del PP en el Gobierno de España "nunca se impulsó el estudio" plasmado en dicho plan plurianual, y no ha sido hasta la llegada del PSOE al Gobierno de España cuando se ha "impulsado el estudio de viabilidad al que obliga la ley para la toma de decisión sobre la construcción de una nueva línea ferroviaria". En este sentido, recuerda que el pasado año se licitó el correspondiente contrato por un importe cercano al millón de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, en el que se evaluará la viabilidad técnica, económica y medioambiental de las soluciones que se apoyen en el modo ferroviario en el corredor Plasencia-León, han informado los parlamentarios del PSOE, incluyendo además el análisis de la movilidad y potencialidades como línea de pasajeros y mercancías. "Una vez terminado el estudio de viabilidad", concluyen desde el PSOE, "será el momento, teniendo todos los datos, de decidir los siguientes pasos a dar para impulsar la movilidad en este corredor con soluciones que puedan ser implementadas lo antes posible".