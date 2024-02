El PSE-EE defiende que será "imprescindible" en Euskadi y no avalará proyectos rupturistas como el de EH Bildu

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que, tras las próximas elecciones autonómicas vascas el PSE-EE no solo será "necesario", sino "imprescindible", y ha asegurado que no avalará proyectos rupturistas. En este sentido, ha advertido a EH Bildu que, mientras siga en sus apuesta independentista, "seguirá siendo el problema", y se ha dirigido también al candidato del PNV a Lehendakari, Imanol Pradales, para preguntarle "si ahora su prioridad es la Sanidad" y, por ello, ha empezado a escuchar a los profesionales de Osakidetza. "Van tarde, señor Pradales", ha apuntado. Andueza, en su intervención ante el Comité Nacional del PSE-EE, ha destacado que las próximas elecciones al Parlamento Vasco "son muy importantes para Euskadi" y para los socialistas vascos. Según ha reiterado, su partido "no avalará ningún proyecto político que pretenda avanzar en la ruptura, que distinga entre vascos de primera y de segunda, ni que vaya contra el interés de una inmensa mayoría". "Nosotros somos la garantía de una Euskadi plural, diversa, integradora, igualitaria y con calidad de vida", ha subrayado. En referencia a la aseveración de la izquierda abertzale de que se vive "un momento histórico", el líder del PSE-EE ha contestado que "es así, pero no para lo que ellos quieren o para lo que ellos piensan". "A ratos, parece que han descubierto la importancia de la política institucional. Llegan 40 años tarde a todo", ha lamentado. En esta línea, le ha advertido de que, si se vive "un momento histórico, es para avanzar en lo que verdaderamente importa a la gente, para dar respuesta a los retos globales, para mejorar la ciencia, la universidad, la investigación en las empresas, la formación de los jóvenes y el cuidado de los mayores". "Lo otro son sus obsesiones siempre y sus recetas de siempre. Todo lo arreglan con soberanía, todo lo solucionan con independencia, y eso sólo demuestra que, mientras sigan en su proyecto independentista, nunca serán la solución, siempre van a seguir siendo el problema", ha mantenido. "VAN TARDE, SEÑOR PRADALES" Asimismo, ha subrayado que, "mientras Bildu sigue en su rollo de siempre, el PNV dice que ha empezado a escuchar a los profesionales de Osakidetza, a algunos agentes sociales". "¿A qué se ha dedicado hasta ahora? ¡Van tarde, señor Pradales! Resulta que ahora su prioridad es la Sanidad. ¿Qué pasa, qué hasta ahora no lo era?, ¿dónde han estado mientras otros poníamos en el centro del debate lo que verdaderamente interesaba a la ciudadanía vasca?", ha preguntado al candidato a lehendakari del PNV. Por eso, ha reiterado que el PSE-EE "va a ser más necesario que nunca, va a ser imprescindible". "Somos el único partido que tenemos proyecto", ha defendido. Andueza han dicho a los jóvenes que "está muy bien que algunos les pidan que 'sean inconformistas'", también en referencia a Imanol Pradales, pero ha subrayado que son los socialistas los que van a garantizarles transporte público gratuito hasta los 26 años, a reforzar programas como Gaztelagun y las ayudas para que puedan emanciparse más temprano, a mejorar la formación dual en FP y a invertir más en la universidad pública "para que tengan un mejor horizonte laboral". Asimismo, se ha comprometido con los mayores a "reforzar la atención primaria para recuperar su calidad", a reducir las listas de espera, a poner en marcha su modelo de Cuidados 'Gizakidetza' "que garantiza que los cuidados y sean público, universales, gratuitos y de calidad". A los profesionales de Sanidad ha prometido "escucharles para dotar a los hospitales de más equipamientos", construir la Osakidetza "del mañana" e invertir más en investigación de enfermedades raras. Su intención también es "dar solución al conflicto en la Ertzaintza: porque su último convenio lo firmó un consejero socialista que se llamaba Rodolfo Ares, porque hay que darles más medios humanos, mejorar sus condiciones y sus medios materiales". "Y eso no lo va a hacer Bildu", ha apostillado, para apostar por una Euskadi "segura" con "igualdad entre hombres y mujeres", en la que no haya violencia de género, y con una apuesta "por las energías renovables y la neutralidad climática en 2050". "LA IZQUIERDA ÚTIL" "Ofrecemos a la ciudadanía vasca un proyecto de país, de futuro, que habla para todos. Somos la izquierda útil en Euskadi. La izquierda que no pierde el tiempo, que construye, que hace posibles los avances, que pone en el centro a las personas, y a los debates que verdaderamente importan, y aporta soluciones a los problemas reales", ha proclamado. En esta línea, ha explicado que son "la izquierda necesaria, la izquierda imprescindible, la que garantiza estabilidad y progreso", y que Euskadi "no se meta en las aventuras que quieren otros". "Tened la firme confianza de que, en las próximas elecciones autonómicas, vamos a tener un extraordinario resultado. Somos el futuro, ese cambio de guion que va a abrir un tiempo de ilusión" ha manifestado. UN TIEMPO DIFÍCIL Tras apuntar que no se ha vivido "un tiempo fácil, pero tampoco ha sido el peor", ha dicho que esto se debe, entre otras cosas, a la "contribución a la estabilidad" que ha ofrecido el PSE-EE "en unas circunstancias que ha puesto a prueba" a todos. A su juicio, los socialistas han demostrado "que saben gobernar, que gobiernan bien, que frente a las dificultades y los desafíos inesperados, hay una respuesta eficaz a los problemas de la gente". "Hemos dado estabilidad a nuestras instituciones, pero, sobre todo, hemos sido influyentes", ha añadido. En este sentido, ha defendido que el PSE-EE ha "impregnado de progreso y avances sociales la acción de gobierno, han alzado la voz cuando ha sido necesario", y ha "marcado la diferencia" con sus políticas. "Hoy, podemos decir alto y claro que, sin los socialistas en el Gobierno Vasco, nada sería igual", ha resaltado, para apuntar que ahora Euskadi tiene "la tasa de desempleo más baja de España, especialmente entre los jóvenes", ha indicado. También ha subrayado que las políticas de alquiler en vivienda pública de Euskadi "son un referente en el resto de España", mientras "el transporte público ha incrementado el número de usuarios y gozamos de descuentos fruto del empeño" del PSE-EE. Entre otras cosas, también ha resaltado que Euskadi tiene cifras récord de visitantes y el turismo es como "pilar de la economía". "Tenemos una ley de transición energética que se marca objetivos y apuesta como nunca por las renovables, y gracias a la firmeza de los socialistas, tenemos una ley de educación que no es la que querían los nacionalistas, y sí, la que merecen nuestros jóvenes", ha manifestado. Por ello, ha dicho con "orgullo" que el PSE-EE "ha estado a la altura" y ha "gestionado bien". De cara al futuro, ha subrayado que los socialistas tienen "cantera, porque hay juventud, hay ilusión y esperanza en el proyecto socialista", lo que se plasma en la renovación de sus listas electorales. "Hay una nueva generación de socialistas que está dispuesta a coger el timón, a comprometerse y a trabajar por Euskadi", ha aseverado. En su opinión, se trata de candidaturas "para ganar, para llenar de ambición y de espíritu transformador" Euskadi. En esta línea, ha explicado que ir en estas planchas "conlleva una inmensa responsabilidad: la de mantener una trayectoria política intachable, a la altura de lo que se merece la ciudadanía vasca", además de "muchísimo trabajo, de todo el sacrificio que sea necesario para cambiar las cosa". "Nuestra tarea es hacer posible el cambio, para que esa sociedad avance, se modernice, y tengamos más y mejor calidad de vida. No va a ser un camino sencillo, pero eso no nos ha hecho retroceder nunca, ni en los años más duros y difíciles", ha recordado.