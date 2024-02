El juez que investiga el accidente mortal del exboxeador Xavi Moya quiere imputar a un cargo municipal de Barcelona

El juez que investiga el accidente mortal del exboxeador Xavi Moya quiere citar como investigado al responsable de señalización, conservación y mantenimiento de la vía, un tramo afectado por las obras del tranvía donde había un único bolardo a ras de suelo para diferenciar el inicio de un carril bici en la calle por la que circulaba en moto. En una providencia a la que ha tenido Europa Press, el Juzgado de Instrucción 17 ha reclamado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona que identifiquen al responsable para poder citarlo a declarar como investigado, como ha adelantado este miércoles 'El Periódico'. El despacho Vosseler Abogados, que representa a la familia de Moya y presentó en su nombre una denuncia contra el consistorio, ha valorado en un comunicado que esta decisión del juez es algo "sin precedentes". "Nunca en la historia judicial se había citado como investigado al responsable de la conservación y mantenimiento de la vía pública del Ayuntamiento de Barcelona por su posible responsabilidad en un accidente de tráfico", han señalado el comunicado los abogados de la familia, Daniel Vosseler y Pedro Santamaría. También han recordado que un informe de la Guardia Urbana de Barcelona concluyó que Moya no fue el responsable de su accidente mortal de moto el 7 de octubre ya que colisionó con un "elemento de caucho en la calzada sin que se pueda determinar el motivo". La familia del exboxeador cree que su muerte fue un presunto homicidio imprudente o bien un presunto delito de dejación de funciones "porque no se tomaron medidas" de seguridad en la vía, en la confluencia de las calles Aragó y Gran Via.