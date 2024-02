Diputada del PP asegura haber sido "increpada" en el pasillo por el de BNG y pide amparo a Armengol por su "seguridad"

La portavoz de Interior del PP en el Congreso, la gallega Ana Vázquez, ha asegurado este martes en el hemiciclo que el diputado del BNG, Néstor Rego, le había "increpado" en el pasillo y ha pedido amparo a la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, por su "seguridad" y por "respeto a la convivencia". El representante del BNG ha negado intimidación o amenazas, aunque mantiene que le considera una mentirosa. Tras el debate de una iniciativa de Sumar sobre la reducción de la jornada laboral, Ana Vázquez ha pedido la palabra para asegurar que Rego le había "increpado en el pasillo" y que posteriormente la había "insultado" durante su intervención en el Pleno, lo que achaca al "mal perder" tras los comicios gallegos de el pasado domingo. "NO LE TENGO MIEDO" Ante esto, ha reclamado el amparo de la presidenta por su "seguridad" y por "respeto a la convivencia", y ha pedido al diputado gallego que retire sus palabras. "No me va a callar, al igual que tampoco ha callado al pueblo gallego, y no le tengo miedo", ha concluido la diputada 'popular'. La presidenta del Congreso se ha comprometido a repasar lo ocurrido y tomar una decisión, ya que en ese momento no tenía todos los elementos. Y minutos después ha sido Rego quien ha pedido la palabra, puesto que estuvo presente cuando le acusó la diputada del PP. Según ha explicado, el origen del incidente es un tuit publicado por Vázquez en redes sociales acusando al diputado el BNG de boicotear el minuto de silencio del Pleno Congreso en memoria de los dos guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz) por una narcolancha, cuando en realidad había estado en el hemiciclo. "A la diputada Ana Vázquez le dije exactamente lo mismo que dije en la tribuna, que mintió sobre el BNG y sobre este diputado. Literalmente, le dije: 'Debería darte vergüenza mentir, Ana'. Juzguen ustedes si esto es increpar, asaltar y amenazar, salvo que la diputada Ana Vázquez se sienta amenazada por la verdad", ha dicho. Según Rego, el PP hace de la mentira "su principal herramienta", la utilizó durante la campaña de las gallegas vinculando al BNG con el terrorismo, y en concreto Vázquez "lleva 24 años haciendo lo mismo" como diputada del PP por Ourense. "Así que deje de mentir, señora Vázquez", ha remachado. La diputada del PP ha tratado de volver a intervenir para replicar a Rego, pero Armengol ha zanjado el rifirrafe para pasar al siguiente punto del orden del día.