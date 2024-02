Compromís avisa que Ábalos debería dejar el escaño si la presunta corrupción de su asesor está detrás de su cese

La diputada de Compromís en el Congreso y portavoz adjunta de Sumar, Águeda Micó, ha advertido que el exministro José Luis Ábalos no podría seguir "ni un minuto más" en su escaño si se descubre que las actividades irregulares de su antiguo asistente Koldo García Izaguirre están detrás de su cese en el Gobierno. "Desde Compromís queremos manifestar que no podemos tolerar la corrupción, venga de donde venga", ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación después de la detención de el antiguo colaborador de Ábalos, en una investigación relativa a la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid-19 en un gasto que asciende a más de 53 millones de euros. Micó ha enfatizado que desde Compromís quieren saber "si esto realmente está relacionado con el motivo que llevó" al presidente, Pedro Sánchez, a apartar a Ábalos como ministro. "Y si esto es así, estaríamos hablando de un caso de corrupción importante y no podría seguir ni un día más como representante de los valencianos en el Congreso", ha zanjado. Ábalos, que asegura haberse enterado de este caso por la prensa y que dice estar "estupefacto" y "muy decepcionado" con su exaesor, ha negado expresamente que su cese tuviera que ver con las supuestas mordidas de Koldo García: "Obviamente, no", ha zanjado en los pasillos del Congreso. Por útimo, Agueda Micó ha criticado que el "bipartidismo normalmente se ayuda para tapar sus vergüenzas", al apuntar que Koldo García fue "indultado" por parte del Ejecutivo popular presidido por José María Aznar por un "caso de violencia". "¿Volvería el PP a indultar a esta persona?", se ha cuestionado.