Bolaños, convencido de que en unos años "con perspectiva" se reconocerá la política del Gobierno hacia Cataluña

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha mostrado convencido de que dentro de unos años se reconocerá la política del Gobierno hacia Cataluña y el independentismo, cuando esta se pueda ver "con perspectiva", según ha afirmado. Así lo ha señalado durante un coloquio en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con varios ministros de Presidencia de la etapa democrática: la actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo (PSOE), Soraya Sáenz de Santamaría (PP) y Matías Rodríguez Inciarte (UCD) para conmemorar los 200 años del Consejo de Ministros. Bolaños ha señalado que todos los presentes han tenido que afrontar crisis, como el proceso independentista en Cataluña y ha defendido que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo están abordando como mejor saben "y con resultados", según ha reivindicado. A renglón seguido ha señalado: "Estoy seguro de que dentro de unos años, cuando se vea con perspectiva, también se reconocerá a este Gobierno lo que quizá hoy no se reconoce". En la misma línea ha señalado que pasa lo mismo con todos los Gobierno, "hace falta una perspectiva de más años para conocer bien la obra" y lo que supusieron los Ejecutivos "de la UCD, de Felipe González, de Aznar, luego los de Zapatero, Rajoy y ahora los de Pedro Sánchez". "Y creo que actos como este sirven precisamente para eso. Para que miremos atrás, para que veamos 40 años de democracia en España y 40 años de éxito". Bolaños también ha indicado que echa de menos "un momento de mayor disfrute de la democracia" en España y ha señalado que es uno de los 24 países del mundo calificado como democracia plena, el máximo nivel, según ha destacado. Así ha pedido "levantar un poco la cabeza" y ser conscientes de que España es un país "profundamente democrático". El ministro ha comparado la crisis del proceso independentista con las que tuvieron que lidiar los otros ministros presentes, como la pandemia del COVID, la crisis económica o el periodo de "maduración" de la democracia después del golpe de Estado del 23 F en 1981. PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DEL CONSEJO Bolaños ha anunciado que, coincidiendo con el bicentenario de este órgano, se van a publicar todas las actas de los Consejos de Ministros que se han celebrado en el periodo democrático que comenzó en 1978. En total 2.200 actas desde la primera reunión el 29 dediciembre de 1978 hasta el de la semana pasada que se podrá consultar en la página web del Ministerio. En todo caso, ha apuntado que los temas más delicados y confidenciales no están en las actas y por tanto no se conocerán, dado que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. Todos los presentes han contado su experiencia como titulares de la cartera de Presidencia y han coincidido en que es el encargado de coordinar la labor del Ejecutivo y ordenar los asuntos que finalmente llegan al Consejo de Ministros para ser discutidos y aprobados. Bolaños lo ha definido como "el clavo del abanico", una pieza "insignificante, pequeña, humilde y discreta" sin la cual no se entiende el funcionamiento de todo el Consejo. "El presidente del Gobierno dirige la acción del Gobierno y al ministro de la Presidencia le toca ordenar y planificar esa acción del Gobierno", ha explicado. Además, todos han coincidido en señalar que los debates más intensos no se llevan a cabo en el propio Consejo sino en la Comisión de Secretarios y subsecretarios semanal que precede a la reunión de los ministros y el presidente. En este órgano es donde, según Bolaños, se hace más evidente la labor de "mediación" entre departamentos que hace el ministro de Presidencia. COORDINAR E INFORMAR AL PRESIDENTE Rodríguez Inciarte, que fue titular de Presidencia en el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, ha subrayado que una de las labores más importantes del cargo es mantener informado al presidente sobre lo que se va a encontrar en el Consejo de Ministros, si los temas se han acordado previamente o se enfrentará a criterios divergentes entre ministerios. Además, se ha mostrado partidario de que se puedan conocer las deliberaciones del Consejo de Ministros porque serían de enorme utilidad histórica Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de Presidencia en el Gobierno de Pedro Sánchez hasta el año 2021 ha señalado que una de las labores clave es estar atento a la "oportunidad política y el calendario" a la hora de sacar adelante las iniciativas. Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y ministra de Presidencia en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, también ha subrayado la labor de coordinación porque tenía la sensación de que cada Ministerio era "un Gobierno en sí mismo" que miraba mucho hacia su titular y por tanto había que mediar. Además ha lamentado que le tocó gobernar en una época en la que "no había dinero" y por tanto el papel de Hacienda era clave para repartir "lo poco que había". En ese sentido ha rememorado una situación en la que cada departamento, en lugar de distribuir fondos tuvieron que repartir con qué parte contribuía cada uno para cubrir lo que faltaba "para pagar el desempleo". Además ha señalado que existe la tradición de comer una tortilla de patata al finalizar la reunión del Consejo de Ministros, un momento en el que también se producen debates importantes o se terminan de discutir temas.