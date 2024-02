AMP.Sánchez insiste en que la ley de amnistía tal como está redactada cubre "todos los supuestos" y cuenta con garantías

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que la ley de amnistía, tal como está redactada en este momento ya cubre todos los supuestos de los cientos de involucrados en el proceso independentista en Cataluña, es constitucional y además cuenta con todas las garantías para poder llevarla a efecto. Sánchez ha hecho estas declaraciones el día que terminaba el plazo en la Comisión de Justicia para presentar un nuevo texto de la ley, aunque finalmente se ha aprobado una prórroga que permite extender las negociaciones con Junts hasta el 7 de marzo. Insiste por tanto en que la ley es adecuada tal y como está mientras los socialistas siguen negociando con Junts para tratar de convencerles y que voten 'sí' a la norma. Por el contrario la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont quiere más garantías de que ningún implicado quedará fuera del amparo de la ley y reclama, por ejemplo, incluir todos los supuestos de terrorismo. "Lo he defendido siempre, tal y como está el proyecto de ley es plenamente constitucional, está alineado con los estándares de la legislación europea y desde luego cubre todos los supuestos, toda la casuística que involucró a cientos de dirigentes y no dirigentes independentistas en ese año aciago que fue 2017", ha expresado. También ha remarcado que se trata de una ley "trascendente para la democracia española" y para "la superación de todo lo que aconteció en el año 2017, al menos desde el punto de vista judicial", ha indicado en una rueda de prensa desde Rabat, donde se encuentra de viaje oficial y tras reunirse con el rey de Marruecos, Mohamed VI y el primer ministro Aziz Ajanuch. Por el contrario, Sánchez no ha querido entrar a valorar qué pasaría si se llega a la fecha límite sin un acuerdo. Sánchez piensa que el hecho de que todavía se esté hablando de este asunto en 2024, siete años después, demuestra lo importante que es superar definitivamente esta crisis para centrarse en las cuestiones que a su juicio importan de verdad a los ciudadanos, como por ejemplo las cuestiones del campo y la sequía. DEBERES POR HACER DEL 28M Por otro lado, Sánchez también ha sido interrogado sobre los resultados de las elecciones autonómicas en Galicia el pasado domingo 18 de febrero, en la que el PSOE obtuvo el peor resultado de su historia al quedarse en solo 9 diputados de un total de 75. El PSdG perdió cinco escaños y casi 50.000 votos respecto a los anteriores comicios. Ha afirmado que como secretario general del PSOE tiene "todas las responsabilidades" y señala además que después de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo del año pasado, en la que los socialistas también sufrieron un serio correctivo y perdieron varios gobiernos autonómicos y capitales de provincia, quedaron "deberes por hacer" para reforzar la estructura autonómica del partido. Sánchez ha señalado que esa tarea no se pudo hacer entonces porque al día siguiente de la derrota del 28M decidió convocar las elecciones generales para el 23 de julio, cuyos resultados le permitieron seguir en La Moncloa como presidente del Gobierno. "Y esos deberes por hacer, cuando terminen las elecciones europeas tendremos que abordarlos, como es la renovación de liderazgos territoriales" que ya se está produciendo en algunas comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana y Extremadura. "Es una tarea que tengo que hacer como secretario general", ha remarcado. FEIJÓO, DE PIE Y EN LA OPOSICIÓN HASTA 2027 Además Sánchez ha lanzado un mensaje al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo que este mismo miércoles en la sesión de control al Gobierno le dijo que estaba "de pie" después de que los socialistas planteasen las elecciones gallegas como un plebiscito a su liderazgo interno en el PP. "Y el resultado del plebiscito 40 a 9" en referencia a los escaños que consiguió cada partido. Sánchez ha respondido desde Marruecos que Feijóo está "en pie y en la oposición" mientras él está "en pie y en el Gobierno" y ha asegurado que así van a seguir "otros cuatro años más" hasta que se convoquen las próximas elecciones generales en el año 2027. En ese momento, según ha continuado, los españoles tendrá que decidir si quieren seguir una hoja de ruta de "creación de empleo, reindustrialización, conquistas de derechos sociales y de superación de conflictos territoriales" o prefieren un Gobierno de "coalición reaccionaria" formado por PP y Vox. En cualquier caso, según ha indicado, eso está aún por dirimir "y por tanto el cambio de ciclo, fíjese las veces que puede cambiar de aquí a cuatro años", ha terminado, restando importancia a las voces que señalan que el resultado en Galicia inicia un cambio de ciclo a favor del PP y en contra de los intereses electorales del PSOE.