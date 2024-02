Alfonso Guerra cree que la amnistía ha tenido "algún efecto" en las elecciones gallegas

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra cree que la amnistía que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está negociando con Junts ha tenido "algún efecto" en el resultado de las elecciones autonómicas de Galicia del pasado domingo, en las que el PP ha revalidado su mayoría absoluta, mientras el PSOE ha perdido representatividad en el parlamento gallego. "Lo que está pasando en España, y que los sondeos digan que el 68% rechaza la amnistía, algún efecto habrá tenido", ha espetado este martes en Cáceres tras participar en un coloquio sobre la Transición española junto al exministro Rodolfo Martín Villa y el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Guerra ha destacado, además, que la estrategia electoral del PSOE ha sido "absolutamente equivocada" porque ha salido a competir "intentando apoyar a otro grupo" y así "no se puede ganar". "Es imposible. La estrategia es una estrategia absolutamente equivocada. Porque ahora lo que se pretende no es ganar las elecciones, sino que otro no gane. Y así no puede dar buen resultado. Es un resultado esperado, una estrategia completamente equivocada", ha recalcado en declaraciones a los medios tras su participación en el coloquio organizado con motivo de los 50 años de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura (UEx). Al ser preguntado sobre si el resultado del PSOE en las elecciones gallegas puede repetirse en los próximos comicios como los del País Vasco o las elecciones europeas y, si en ese caso, podrían adelantarse las elecciones generales, Guerra ha dicho que "no" lo sabe, pero ha augurado que en los comicios vascos "es difícil ganar" y en las europeas "las situaciones no son buenas" para los socialistas. "Ahora, si eso lleva a convocar elecciones, eso depende solo de una persona, como bien saben. Y él tiene su objetivo, que es el mantenimiento en el poder, y por lo tanto, mientras que lo pueda estirar, no creo que vaya a convocar elecciones", ha sentenciado en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Respecto a su postura crítica con los actuales dirigentes del PSOE, el exvicepresidente con el Gobierno de Felipe González, ha dicho que él "siempre" ha defendido "la camiseta" de su partido. "Lo que pasa es que la lealtad a mi partido me exige criticar cuando creo que las cosas se hacen mal", ha zanjado. "Cada uno es dueño de sus palabras. El que quiera, y el que crea que debe criticar, pues que lo critique. Yo tengo mi criterio, no me baso en el criterio de los demás. Soy mayorcito ya", ha respondido al ser interpelado sobre si debería haber más voces críticas en el PSOE. "UN DRAMA PARA EL PAÍS" También se ha pronunciado sobre los resultados electorales el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que considera "un drama para el país" que los independentistas del Bloque Nacionalista Galego (BNG) hayan ganado al PSOE. "Yo creo que el que tiene que ganar es el PSOE, y si no gana el PSOE y queda en la posición que ha quedado, es un drama para el país", ha señalado el expresidente extremeño que ha recalcado que será "una tragedia para España" que "dentro de tres años" puedan estar algunas Comunidades Autónomas "en manos de independentistas". Al ser preguntado sobre si cree que Pedro Sánchez agotará la legislatura, Ibarra ha respondido que "no tiene tiempo para esas reflexiones". "No me pidan análisis de ese tipo porque yo estoy en otras cosas. Cuando estaba en activo podía hacerlo, pero yo no tengo tiempo de reflexionar ahora de esas cosas", ha indicado.