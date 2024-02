Un nuevo pulmón para una segunda vida y cumplir un sueño: viajar al canal de Panamá

Lara Malvesí

Barcelona, 20 feb (EFE).- Al doctor Ernesto Casis un nuevo pulmón mediante trasplante robótico le ha regalado una segunda vida pasados los 70 años, una intervención pionera en su hospital, el Vall d'Hebron, que le está permitiendo recuperar su calidad de vida poco a poco y soñar con su destino pendiente: un crucero por el canal de Panamá.

Responsable de laboratorio en Vall d'Hebrón y profesor durante décadas, al doctor Casis, la fibrosis pulmonar detectada hace siete años se le complicó poco después con la covid, lo que precipitó la posibilidad de un trasplante, al que se sometió en mayo de 2023.

Y así fue como pasó "de médico a paciente", un cambio "nada fácil" pues además el posoperatorio se le agravó por complicaciones en la próstata que ralentizaron su proceso hasta hoy, ya prácticamente recuperado, cuando ha tenido la oportunidad de regresar al hospital en el que ha trabajado tantos años y reencontrarse con algunos de sus compañeros.

Este médico, "algo inconsciente", bromea, asegura que no dudó "ni un segundo" en acceder a ser el segundo paciente de la historia en someterse al trasplante de uno de sus pulmones mediante una técnica totalmente robotizada.

"No lo dudé porque sabía que siendo una técnica automatizada sería menos agresiva y mi recuperación más fácil", ha explicado.

Este procedimiento, tal y como explica Albert Jauregui, jefe del Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar del Hospital Universitario Vall d’Hebron, es una técnica mínimamente invasiva que consiste en el uso de cirugía robótica que desarrolla un nuevo acceso por donde sacar los pulmones enfermos e introducir los pulmones nuevos.

Concretamente, la nueva vía de acceso se obtiene por la parte inferior del esternón, mediante una incisión de ocho centímetros, justo por encima del diafragma, lo que permite por primera vez que no se tenga que hacer una gran apertura separando costillas y abriendo el tórax, que hasta ahora era la única opción disponible.

Tras un primer paciente a principios de la primavera pasada, llegó el caso de Ernesto, quien tuvo claro que la intervención era su mejor opción porque su fibrosis tras la covid había empeorado tanto que apenas podía hacer nada, enganchado al oxígeno y "muy debilitado".

"Ahora ando una media de 5.000 pasos al día y subo unos 8 pisos, soy totalmente autónomo tras meses dependiendo de la familia, y en verano esperamos viajar a Galicia, de donde es mi mujer, antes de atrevernos a viajes más largos", cuenta satisfecho.

Y es que para este antiguo doctor de laboratorio "viajar es su pasión" y un motor motivacional para la recuperación, junto a su familia.

"Con mi mujer nos encanta viajar. Lo hemos hecho siempre. Antes viajábamos una vez al año a Nueva York y hacíamos viajes por Asia siempre que podíamos", rememora.

"Si no hubiera recibido el trasplante no estaría hoy aquí. No hubiera durado más de dos años", destaca sobre una intervención que califica de "espectacular".

El doctor Carles Bravo, responsable del Programa de Trasplante Pulmonar de Vall d'Hebron, ha recordado que el centro es el que más trasplantes de todo tipo realiza de España, hasta 102 el último año.

Sobre la técnica robótica, tanto Bravo como el doctor Jáuregui han explicado que por la dificultad sólo se realiza para un pulmón y no los dos y que están explicando el procedimiento pionero a unidades especializadas de todo el mundo que han mostrado interés. EFE

