PSOE-M exige explicaciones por el "abandono inaceptable" y publicar las actas policiales de la residencia de Aravaca

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido explicaciones a la vicealcaldesa, portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, por el "abandono inaceptable" en la residencia de Aravaca que ardió el domingo y que ha costado la vida a tres mujeres y que se publiquen las actas levantadas por Policía Municipal y Bomberos. "Sólo podemos mostrar nuestro estupor. Es incomprensible que el gobierno del Partido Popular no haya aprendido nada de la pandemia: las residencias de Madrid fueron morgues para miles de residentes y, según estamos comprobando, en estos centros se siguen dando situaciones incomprensibles de falta de seguridad, de falta de inspecciones", ha condenado la edil en un comunicado. Maroto ha acusado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso de la "situación de abandono", mientras que ha exigido a Sanz como responsable de la seguridad de la ciudad "que dé explicaciones y que publique inmediatamente las actas de la Policía Municipal y de los Bomberos". "Queremos saber qué ocurrió en esta residencia y qué actuaciones piensan tomar para evitar que se vuelvan a repetir. No podemos esperar a que siga habiendo fallecidos para que el Gobierno actúe. Es evidente la necesidad de extremar los planes de evacuación y protección de incendios en las residencias de mayores", ha demandado. La residencia de ancianos de Aravaca en la que murieron tres mujeres el domingo durante un incendio tenía las salidas de emergencias bloqueadas, la alarma de incendios no funcionaba bien y las bocas antiincendios no tenían presión de agua. Así lo revelan las actas del suceso redactadas por la Policía, a las que ha tenido acceso Europa Press. Los agentes relatan que el primer problema con el que se encontraron fue que la boca de incendios del pasillo del primera planta, en la que comenzaron las llamas, no daba a los bomberos presión de agua.