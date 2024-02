Podemos remarca que Suiza asesta un nuevo "revés" a García Castellón y a los jueces que intentan "hacer política"

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha manifestado que la posición de la justicia suiza en la causa de 'Tsunami Democràtic' es un nuevo "revés" para el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y a todos los magistrados que intentan "hacer política" mediante sus resoluciones judiciales. También ha reclamado al PSOE que deje de ser el "pagafantas" del PP y cambie el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, rebajando las mayorías en las Cortes Generales para seleccionarlos, dado que los "populares" están "toreando" al Gobierno con una nueva negociación para remodelar el organismo. En rueda de prensa, el diputado morado ha arremetido contra García Castellón después de que la Oficina Federal de Justicia de Suiza haya enviado una misiva al juez del caso 'Tsunami Democràtic', a través del Ministerio de Justicia, en la que se niega a auxiliarle en la localización de la secretaria general de ERC Marta Rovira y en obtener información bancaria relativa a la plataforma porque entiende que debe decidir antes si hay un carácter político en la petición. "La justicia sufre un secuestro por parte de la derecha y es momento de no dejar pasar ni un día más la renovación del órgano de los jueces", ha lanzado Sánchez Serna para criticar que la tendencia del PSOE de "tender la mano una y otra vez" al PP para tratar de remodelar el CGPJ es "errónea y esteril". En este sentido, ha destacado que el PP usa este organismo como "instrumento político" al mantenerlo "secuestrado" pese a que sus integrantes llevan más de cinco años con mandato caducado. Por tanto, ante un PP que "no quiere dar su brazo a torcer" y que incluso se "ríe en la cara" del PSOE, ha subrayado que el Gobierno tiene la "obligación" de hacer cumplir la ley y cumplir la renovación que impone la Carta Magna. "¿Hasta cuándo va a permitir Pedro Sánchez que el PP incumpla la Constitución?", se ha cuestionado Sánchez Serna para recriminar a los socialistas que regale a los populares una "centralidad" a la hora de cambiar los vocales del PP que no debería tener, insistiendo en reformar la ley para que sea la mayoría absoluta del Congreso, y no dos tercios de la cámara, la que designe a los nuevos juristas del CGPJ.¡