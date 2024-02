Patxi López critica que García-Castellón acuse de terrorismo a Rovira por su "rapidez en poner un tuit"

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha cuestionado este martes que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón utilice como argumento para apuntar a la posible vinculación de la secretaria general del ERC, Marta Rovira, con 'Tsunami Democràtic', y para "acusar de terrorismo", la "rapidez" con que la dirigente independentista "puso un tuit". Así lo ha hecho, en una rueda de prensa en el Congreso, al pedírsele opinión sobre la negativa de la Oficina Federal de Justicia de Suiza a ayudar a García Castellón a localizar a Rovira y a obtener información bancaria relativa a la 'Tsunami' porque entiende que debe decidir antes si hay un carácter político en la petición. López ha empezado diciendo que los socialistas "siempre" respetan las actuaciones judiciales pero, a renglón seguido, ha hecho hincapié en que mantienen un "convencimiento profundo" de que "no hubo terrorismo" en el 'procés'. NO HUBO TERRORISMO "Desgraciadamente en España sabemos muy bien el significado real del terrorismo y, bajo nuestro punto de vista, no apareció en el proceso", ha dicho antes de apuntar que habría que "cuidar mucho" este asunto. "Si una de las cuestiones es la rapidez en poner un tuit para acusar de terrorismo... Pues hombre, lo dejaré ahí, que luego me echan la bronca", ha comentado. López se refería a que García Castellón destaca en su instrucción que Rovira "fue la que más rápido tuiteó el primer mensaje de Tsunami". "Tan sólo tardó tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar en comentarlo y transcribirlo (40 palabras repartidas en 225 caracteres con espacios). Se sospecha, por ello, que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami Democràtic", señala el juez.