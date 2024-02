Otegi baraja un pacto EH Bildu-PNV para impulsar soberanismo y con otras fuerzas para hacer políticas de izquierdas

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, baraja la posibilidad de que se pueda alcanzar un pacto de Gobierno entre EH Bildu y PNV para impulsar "el abertzalismo y el soberanismo", porque este movimiento ahora "suma cero", pero también ha apostado por incluir en él a otras fuerzas de izquierdas, como PSE-EE, Sumar y Podemos, para hacer políticas progresistas. A su juicio, hay que "habilitar las fórmulas que sean de colaboración y de cooperación que permitan hacer políticas más abertzales y más nacionalistas, más de izquierdas y más nacionales vascas". En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que su formación está "muy tranquila", y ha subrayado que su tendencia es al alza, algo que cree que se constatará en las próximos comicios. Tal como ha subrayado, EH Bildu trata de hacer una oferta "que altera las políticas de alianza, las políticas de cómo gobernar, de gobierno, etc". "Estamos tratando de insistir en una cosa que desde nuestro punto de vista es coherente con lo que hicimos también en las elecciones generales. En la política normal, en la política convencional que denominamos nosotros, las elecciones y sus resultados se leen en términos de siglas políticas y de partidos. Tenemos que dar un paso más", ha apuntado. A su juicio, hay que "leer exactamente" lo que vota la gente. "Para nosotros está claro que en estas elecciones, en estos tres territorios, entre el PNV y EH Bildu, vamos a hacer una mayoría muy mayoritaria en ese Parlamento", ha explicado. En este sentido, ha dicho que los vascos votan mayoritariamente "abertzale, nacionalista, soberanista, independentista, pero al mismo tiempo", también considera va a haber "una mayoría de izquierdas", aunque menor, de fuerzas de izquierdas. "La conclusión que nosotros sacamos es que mayoritariamente la gente quiere hacer políticas más abertzales, más de autogobierno y políticas más progresistas, y la política de alianzas debería obedecer a eso", ha subrayado. En este sentido, ha rechazado que, con los resultados de las elecciones, se sumen siglas, se haga "un pacto en un despacho", y se vaya a un Gobierno y a una política "de alianzas cerrada, que ni es aberzale ni es de izquierdas"", sino un Ejecutivo de "bicicleta estática", en alusión al acuerdo PNV-PSE. Para Arnaldo Otegi, "eso no refleja el mandato popular". En este sentido, preguntado por si plantea un Gobierno entre PNV y EH Bildu, ha respondido que "podría ser, pero no solamente un gobierno conjunto", sino "un gobierno con más actores o otro tipo de modelos de gobierno". "NACIÓN Y DERECHO A DECIDIR" Por ello, ha dicho que, si 70% va a ser voto abertzale, soberanista, "en este país, eso tendrá que tener un reflejo en las políticas públicas". "Si tan abrumadoramente la gente vota a dos opciones que reclaman que somos una nación, que tenemos derecho a decidir, etcétera, eso algún reflejo tendrá que tener", ha insistido. En este sentido, ha recordado que, en estos momentos, "el movimiento abertzale está en suma cero". "En lo que hemos estado hasta ahora es en una suma cero. Pero, al mismo tiempo, decimos que si la gente vota a PSE-EE, EH Bidu, Sumar, Podemos y a las fuerzas de la izquierda, eso tendrá que tener algún reflejo en las políticas públicas. Ambas dos pulsiones tendrían que tener reflejo en las siguientes políticas públicas", ha indicado. A su juicio, "hay que cumplir con este mandato popular, con este mandato democrático y habilitar las fórmulas, las que sean, de colaboración y de cooperación, como dice Pello Otxandiano (candidato a lehendakari de EH Bildu), que permitan hacer políticas más abertzales y más nacionalistas, más de izquierdas y más nacionales vascas".