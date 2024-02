Marlaska niega que prohibiera homenajes a los agentes de Barbate y ataca a Feijóo por la foto con un narco en un barco

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este martes que su departamento diera instrucciones para que los guardias civiles no acudieran a los homenajes a sus compañeros asesinados en Barbate (Cádiz) tras ser embestidos por una narcolancha y ha contestado a las críticas del PP recordando las fotos del presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, en el barco del condenado por narcotráfico Marcial Dorado. "El mejor homenaje a los narcos que he visto yo ha sido una jornada particular en un barco con un narco del presidente del Partido Popular", ha asegurado Grande-Marlaska en una réplica en el Senado al Partido Popular, que le ha llamado "ministro sin escrúpulos" y le ha preguntado si el Gobierno en lo siguiente que piensa es en "amnistiar a los narcotraficantes para mejorar la convivencia en el Estrecho". "¿Qué será lo siguiente, prohibir los funerales? ¿O lo siguiente serán homenajes a los narcos mirando para otro lado, como los homenajes que le gustan a Bildu?", ha continuado el senador del PP Alejo Miranda de Larra, en alusión a los homenajes a miembros de la banda terrorista ETA. HACER POLÍTICA DEL DOLOR Grande-Marlaska ha afeado al PP que basara la sesión de control en "desvaríos, maledicencias e insultos" y ha añadido que él "no degrada" a los agentes ni cuestiona las decisiones que tomaron los mandos de la Guardia Civil en el dispositivo tras detectar seis narcolanchas en el puerto de Barbate. "Yo no degrado a nuestros agentes ni reduzco la plantilla de los agentes como hicieron ustedes", ha comentado Grande-Marlaska, que ha reconocido que la toma de decisiones en la tragedia de Barbate se está revisando y que los medios policiales "nunca son suficientes y hay mucho margen de mejora". "Insultan a los mandos de la Guardia Civil; estoy seguro de que tratan de actuar todos ellos con espíritu de servicio, aunque puedan, podamos, en algunas ocasiones equivocarnos", ha insistido en referencia a lo ocurrido en Barbate, centrando su censura en los 'populares' por "hacer política con el dolor". Grande-Marlaska ha reiterado que él fue a los funerales de los guardias civiles en Cádiz y Pamplona porque está "muy orgulloso" del trabajo que llevan a cabo los hombres y mujeres que forman parte de esta institución. Previamente, el senador Alejo Miranda de Larra le había acusado de "sacar del funeral" a una hermana de un agente que criticó la gestión del Ministerio del Interior y de tomar decisiones como disolver la unidad OCON-Sur. "DOBLE MORAL" DE FEIJÓO CON LA AMNISTÍA En otra pregunta, el senador del PP José Antonio Monago le ha pedido al ministro del Interior que explique las medidas para evitar la injerencia rusa en Cataluña, atendiendo a la resolución del Parlamento Europeo del pasado 7 de febrero que menciona los contactos con el entorno del expresidente Carles Puigdemont. Grande-Marlaska ha contestado que "no le constan" estos contactos y se ha remitido a la investigaciones judiciales, subrayando que la resolución del Parlamento Europeo también señala a instancias judiciales como las responsables para dilucidar si hubo tal injerencia en apoyo a la independencia en Cataluña. Monago, por su parte, le ha reprochado la política de "impunidad al terrorismo y al delito de traición" para beneficiar a Puigdemont, lo que el titular del Interior ha aprovechado para volver a arremeter contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aludiendo a sus reflexiones en plena campaña en Galicia sobre la amnistía, los indultos o si hubo delito de terrorismo en el 'procés'. "Ustedes son los amos de la doble moral", ha terciado Grande-Marlaska.