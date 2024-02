Gobierno carga contra gestión de Ayuso en materia de residencias: "Abandono, errores continuos y falta de empatía"

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha cargado contra la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en materia de residencias, al ser preguntada este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre el incendio en la residencia de mayores de Aravaca, donde han fallecido tres mujeres residentes este pasado domingo. "Es una residencia que tiene concertadas las plazas con la comunidad autónoma de la señora Ayuso y, viendo lo que ha sucedido, espero y deseo que se abra una investigación y que llegue hasta las últimas consecuencias", ha asegurado para añadir que el patrón que ha seguido ha sido "siempre el mismo", el del "abandono, errores continuos, mala gestión y una dolorosa falta de empatía". Asimismo, Alegría ha trasladado el "cariño" del Ejecutivo a las familias de las fallecidas y ha explicado que "hay un área de la Policía municipal que traslada que, efectivamente, las salidas de emergencia y también las bocas de incendio estaban bloqueadas". Un fallo eléctrico provocado por el mal funcionamiento de un cargador de un móvil o de un calentador es la principal hipótesis del origen del incendio de la residencia que se registró este domingo a las 6.50 horas en el geriátrico Juan XXIII, situado en la calle Proción número 10. La residencia tenía las salidas de emergencias bloquedas, la alarma de incendios no funcionaba bien y bocas antiincendios no tenían presión de agua, según revelan las actas del suceso de la Policía Municipal a las que ha tenido acceso Europa Press. COMUNIDAD CRITICA LA "BRUTALIDAD" DE LAS DECLARACIONES Por su parte, desde el entorno de la presidenta, han criticado la "brutalidad" de las declaraciones de Alegría sobre "el accidente" en la residencia y han censurado que culpe a Ayuso "de responsabilidades que no son suyas". "La investigación está abierta por parte de la Policía Nacional, y sus conclusiones se entregarán a un juez. La Comunidad de Madrid hizo dos inspecciones en abril y agosto, y constan los certificados de que las instalaciones estaban conforme a la legislación antincendios", han subrayado estas mismas fuentes. Consideran que culpar a la presidenta de abandono "es absurdo", ya que sería como "culparla de que haya un incendio en un restaurante".