El presidente del TS, sobre la amnistía: Los jueces están sometidos a todas las leyes pero pueden consultar a TC y TJUE

El presidente interino del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín Castán, ha recordado este lunes que todos los jueces están "sujetos al imperio de la ley", pero ha subrayado que en caso de dudas en la aplicación de una eventual ley de amnistía pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así se ha pronunciado este lunes en el Ateneo de Madrid durante la sesión 'Independencia y responsabilidad del Poder Judicial', en la que ha participado también el magistrado del TS Pablo Lucas, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura, María Félix Tena. Marín Castán, al ser preguntado sobre si cree que cualquier ley, incluso la ley de amnistía, ha de ser aplicada por los tribunales como otra medida legislativa cualquiera salvo que proceda cuestionar su constitucionalidad, ha explicado que los jueces deben aplicar las leyes aprobadas por las Cortes pero que en caso de dudas tienen herramientas para consultar a instancias superiores. Lucas, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y encargado de conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha coincidido con Marín Castán sobre este extremo. "Las leyes las debemos aplicar salvo que dudemos de su constitucionalidad o de su conformidad con el derecho de la Unión Europea. Si tenemos dudas, no convicción, basta la duda, debemos plantear la cuestión de prejudicial ante el TJUE y si tenemos duda de la constitucionalidad tenemos que plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el TC", ha explicado. EL IMPACTO DE LA "POLITIZACIÓN" DEL CGPJ En el marco de la sesión de este lunes, el presidente interino del Supremo también se ha pronunciado sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la situación de bloqueo que atraviesa desde diciembre de 2018 --cuando vio caducado su mandato-- y la necesidad "imprescindible" de renovarlo. Al margen, Marín Castán ha avisado de que "la politización" del órgano de gobierno de los jueces "puede transmitir a la sociedad la idea de que la Justicia no es independiente" cuando, según ha defendido, "no es así". "Los jueces somos independientes", ha dicho. El magistrado ha defendido que "los jueces españoles son hoy absolutamente independientes y están sujetos a responsabilidad". "Si algún juez español no es independiente será porque no quiere", ha zanjado. Asimismo, ha dejado claro en su intervención que "los elementos esenciales de la democracia son jueces independientes y libertad de información". Ha afeado, sin embargo, que los medios de comunicación califiquen de "progresistas" o "conservadores" a los jueces. "Es como si no hubiesen más opciones", ha señalado. "Es como si todos los jueces tuviésemos que comprar el manual completo de progresista o conservador. Somos muchos los que no compramos el manual completo, los que nos gusta pensar por nuestra cuenta y no entrar en eso que se ha calificado como apagón intelectual", ha añadido. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS JUECES Durante su intervención, el magistrado Pablo Lucas se ha pronunciado también sobre la independencia judicial y sobre la evaluación de la actuación de jueces y magistrados. El magistrado ha subrayado que "la idea del juez independiente es consustancial al propio juez". "Y en España los jueces somos independientes y somos responsables. Actuamos con estricta sujeción a la ley. Es realidad. Está contrastado con los hechos", ha agregado. En este sentido, ha reiterado que "hay independencia judicial efectiva en España en todos los niveles". "Y como eso es así algo habrá tenido que ver el CGPJ que tenemos, a pesar de todas las críticas que tenemos", ha apuntado. Sobre la actuación de jueces y magistrados y su responsabilidad penal, Lucas ha explicado que en la actualidad la pauta que prevalece es "que sean los propios jueces quien exijan la responsabilidad penal que incurran los propios jueces" y no otros poderes del Estado. Aunque el magistrado no ha hecho referencia expresa a las comisiones parlamentarias para investigar el supuesto 'lawfare' al independentismo catalán, sí ha explicado que pese a que en el sistema español "inicialmente" se contempló la exigencia de una responsabilidad política, "eso está en desuso desde hace siglo". "No hay procedimientos distintos a los penales o disciplinarios para exigir responsabilidad a los jueces", ha recalcado, al tiempo que ha insistido en que si los magistrados cometen delitos responden por ellos, dado que "el nivel de exigencia disciplinaria de los jueces es muy superior que el que se aplica a otros funcionarios". "LA CRÍTICA NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL ATAQUE" En el marco de la sesión, la presidenta del TSJ extremeño ha intervenido para incidir en la necesidad de "respetar las resoluciones judiciales cuando se adoptan". La magistrada ha manifestado que dicho respeto "no está reñido con la crítica a la resolución, que puede ser susceptible de recurso", pero ha insistido en que "esa crítica no debe confundirse con el ataque desmedido a una resolución judicial o a la persona o profesional que la ha dictado". Sobre este extremo, además, ha apuntado que "este respeto que reclama el Poder Judicial también deben tenerlo los miembros del Poder Judicial, como poder del Estado, en relación con otros poderes". Félix Tena también ha recordado, entre otras cuestiones, que "el Poder Judicial no es el CGPJ". "El CGPJ es el órgano que administra y gestiona el Poder Judicial, que son todos y cada uno de los jueces y magistrados", ha precisado. Y, al hilo, ha incidido en que "es materialmente imposible hablar de un estado democrático de derecho sin que tenga un Poder Judicial independiente e imparcial". Sobre el sistema de elección de los vocales del CGPJ, la presidenta del TSJ de Extremadura ha asegurado que el modelo actual "ya no nos vale" porque el órgano lleva ya cinco años en funciones. Así las cosas, ha asegurado que no ve "tanta problemática" en que la elección de los 12 miembros procedentes de la carrera judicial se realice por los propios jueces. "Otra cosa es que (dicha elección) pueda tener matices", ha apuntado.