El PP navarro exige a Chivite que se asuman responsabilidades tras anular el TS el traspaso de competencias de tráfico

El presidente del PP navarro, Javier García, ha afirmado este martes que "alguien en el Gobierno de Navarra" que dirige la socialista María Chivite debería asumir responsabilidades, después de que el Tribunal Supremo haya anulado el traspaso a Navarra de las competencias de la Guardia Civil en materia de tráfico. Además, ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por este "varapalo judicial". Así lo ha asegurado García a Europa Press a la salida del Comité Ejecutivo Nacional del PP, un día después de que el Tribunal Supremo haya anulado el Real Decreto por el que se acordó el traspaso de las competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad foral de Navarra al estimar el recurso de la asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL). Los magistrados concluyen en su sentencia que no cabe emplear un Real Decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) ni amparada en su derecho histórico. CREE QUE MARLASKA DEBERÍA "DIMITIR" TRAS ESTE "VARAPALO JUDICIAL" García ha subrayado que desde el PPN no pueden "apoyar un acuerdo entre partidos políticos, a espaldas de las administraciones competentes, que menosprecia a las instituciones que sí lo son: Gobierno de Navarra y Ministerio o gobierno de España". "Alguien en el Gobierno de Navarra, que dio luz verde a esta chapuza de acuerdo que ha tumbado el Supremo, debería asumir responsabilidades y Marlaska dimitir. Esta vez por el varapalo judicial", ha recalcado. El dirigente del PPN ha asegurado que "prescindir de cuerpos policiales, que mejoran y prestan servicio al ciudadano, es un capricho del nacionalismo y del entorno de ETA". "Para el PP la seguridad es esencial y está pon encima de cuestiones partidistas", ha añadido. Según García, existen dos vías posibles para ampliar las competencias de tráfico, mediante la modificación de la ley de amejoramiento del fuero o vía Ley Orgánica, según establece el artículo 150.2 de la constitución Española. "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación", ha explicado. García ha indicado que el PP navarro es partidario de mantener cooperación entre Navarra y Guardia Civil tanto en materia de tráfico como de transportes. "Esto ha funcionado y lo que no estamos dispuestos a aceptar es que un pacto entre Sánchez y EH Bildu nos obligue a modificar una situación que ha funcionado y que responde a lo pactado en el amejoramiento del fuero", ha apostillado. En este sentido, ha subrayado que el PPN no tiene "prisa en modificar y mucho menos como consecuencia del pacto desesperado entre Sánchez, Otegi y sus socios", dado que este acuerdo, ha insistido, "nace de la necesidad" del jefe del Ejecutivo y "el capricho de los nacionalistas, que quieren que las pretensiones de ETA se cumplan, sin otra particularidad que expulsar a la Guardia Civil de tráfico de Navarra".