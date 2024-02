El ministro Puente defiende ante Junts que las inversiones en Madrid "no van en detrimento" del Corredor Mediterráneo

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha sostenido este martes que las inversiones en Madrid "no son incompatibles ni van en detrimento" de las que se hacen en el Corredor Mediterráneo, ante las quejas de un senador de Junts por diferentes financiaciones a proyectos en la región capitalina. "Madrid forma parte de ambos corredores, el del Atlántico y el del Mediterráneo, es una decisión de la Unión Europea, pero tenga una cosa muy clara: las inversiones que se hagan en Madrid no son incompatibles ni van en detrimento de las que se hagan en la parte del Corredor Mediterráneo que discurre por la línea de costa", ha espetado Puente al senador de Junts Joan Baptista Bagué. Y es que Bagué ha preguntado al ministro Puente por el calendario de finalización del Corredor Mediterráneo, advirtiendo que los inversores pueden llegar a escoger por el Corredor italiano, "cuyo plazo de ejecución va a terminar en 2030". Asimismo, el senador de Junts ha criticado las inversiones en Madrid, y más concretamente el reciente anuncio de más de 30 millones de euros para la remodelación integral de la terminal de mercancías Madrid-Vicálvaro para el tráfico de mercancías tanto en el Corredor Mediterráneo como Atlántico. "Madrid, Vicálvaro, Mediterráneo y Atlátinco, caramba. Desde nuestro punto de vista esto es impresentable", ha denunciado el senador de Junts. Ante esto, Puente ha defendido que la incorporación de Madrid en ambos corredores corresponde a la Unión Europea, a la vez que ha reivindicado las inversiones en ambos corredores, recordando la creación de ambos comisionados que responden ante el propio ministro. "Estén seguros de que estamos ejecutando las obras del Corredor Mediterráneo a toda velocidad", ha defendido Puente, que también ha reivindicado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en lo que respecta a Cataluña. "En este momento estamos en proceso de licitación de los proyectos de accesos al puerto de Barcelona, con 12 millones de euros (...) Por, tanto, el trabajo del Gobierno en todo el corredor en general, y en Cataluña en particular, responde a la conciencia clara de la importancia del corredor mediterráneo para toda la Península Ibérica y para España", ha sentenciado.