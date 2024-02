El Gobierno ve subsanable que el TS paralice la cesión de Tráfico en Navarra y niega la expulsión de la Guardia Civil

El Gobierno ha señalado este martes que la decisión del Tribunal Supremo (TS) de paralizar la transferencia de Tráfico a la Comunidad Foral de Navarra es una "cuestión de forma y no de fondo" que se puede subsanar con cambios legislativos. Además, ha recordado que esta cesión de competencias fue pactada por el Ejecutivo del PP en el año 2000 y que esto no supone la "expulsión" de la Guardia Civil de la comunidad foral. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra Portavoz, Pilar Alegría, ha subrayado el "máximo rigor jurídico" con el que el Gobierno de Pedro Sánchez y el de la Comunidad Foral de Navarra que preside María Chivite acordaron la transferencia progresiva que se aplica desde julio de 2023, y que incluye crear una 'pasarela' para que los agentes del Instituto Armado puedan ingresar en la policía autonómica. Alegría ha mostrado el "respeto" del Gobierno a la decisión del Supremo y ha dicho que ahora quieren estudiar la sentencia en la que los magistrados estimaron el recurso de la asociación de guardias civiles JUCIL para paralizar la transferencia. En concreto, señalan que no se puede utilizar un Real Decreto y aboga por hacerlo con una nueva ley orgánica o reformando la Ley Foral de Navarra (LORAFNA). AHORA HAY MÁS GUARDIAS CIVILES EN NAVARRA La ministra Portavoz ha sostenido que este tipo de transferencias "no es un debate nuevo" y ha aprovechado para "desmentir algunas acusaciones" a raíz del fallo del Supremo, que apuntan a que el Gobierno con la cesión lo que quiere es "poco menos que expulsar a la Guardia Civil de la Comunidad Foral de Navarra". En este sentido, ha recordado que el expresidente del PP José María Aznar acordó en el año 2000 con el entonces presidente navarro, Miguel Sanz, la cesión de las competencias de Tráfico y que, además, el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el año 2010 aseguró que quería "sustituir a la Guardia Civil de Tráfico por la Policía adscrita que tiene Galicia". Además, Alegría ha recordado que la plantilla de la Guardia Civil ha aumentado en Navarra "casi un 7 por ciento" desde 2018, cuando llegó Pedro Sánchez al Gobierno. "Hay 96 efectivos más en la Comunidad Foral gracias a la inversión de este Gobierno frente a los 330 efectivos que desaparecieron en la época del PP en los años 2011-2018", ha añadido. Dicho esto, Alegría ha reiterado que el fallo del Supremo es más una "cuestión de forma que no de fondo". "Es decir, no rechaza que se transfieran estas competencias, sino que se tiene que hacer a través de una ley orgánica o reformando la ley foral", ha señalando, subrayando que "no es un debate nuevo". La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL celebró este lunes el fallo del Supremo que le dio la razón al plantear un recurso ante lo que califican de "desatino" por la transferencia de las competencias de Tráfico en Navarra. Entienden que lo que el Gobierno pretendía era "saltarse todas las normativas que establece la legislación" y lo hacía "jugando con la vida de cerca de 200 guardias civiles y sus familias".