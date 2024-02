El Gobierno niega que el resultado en Galicia le debilite porque no es "una segunda vuelta de nada"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha rechazado cualquier lectura en clave nacional de los resultados electorales de las elecciones autonómicas de Galicia y niega que debiliten al Ejecutivo a pesar de los malos resultados de los dos partidos de la coalición, PSOE y Sumar. Así, ha señalado que los comicios del domingo no han sido "una segunda vuelta de nada" y por tanto Pedro Sánchez seguirá siendo presidente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo continuará como líder de la oposición. "Esto no ha cambiado ni va a cambiar", ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa. "La lectura de los resultados de estas elecciones gallegas tienen que hacerse una clave estrictamente territorial, esto no es una segunda vuelta de nada", ha indicado sobre el 18 F, el primer test electoral al que se sometían los partidos del Gobierno después de aceptar la ley de amnistía para beneficiar a los implicados en el procés. El PSOE cosechó su peor resultado histórico en todo el periodo democrático al perder cinco escaños y casi 50.000 votos y quedarse solo con nueve asientos en el parlamento gallego. Sumar, ni siquiera consiguió llegar al 3% del voto y se quedó sin representación. En todo caso, la portavoz ha asegurado que el Gobierno está centrado en su labor independientemente de los resultados del domingo y ha recordado algunas de las medidas que han puesto en marcha desde el inicio de la presente legislatura como la subida del salario mínimo, los 1.000 millones de euros destinados al retorno de investigadores, la ley de paridad o el incremento de las pensiones. "El objetivo de este Gobierno es claro: más empleo, más derechos, más convivencia para generar mejores oportunidades y por supuesto para mejorar la calidad de vida de los españoles. Ese es nuestro cometido y no hay despiste ninguno en esa hoja de ruta", ha enfatizado. En la misma línea, ha señalado que hay que lecturas "ceñidas a la clave autonómica y territorial y ha insistido: "Esto no es ninguna segunda vuelta de nada, el presidente del Gobierno, hoy es Pedro Sánchez; el líder de la oposición es Núñez Feijóo y esto no ha cambiado ni va a cambiar". Asimismo, fuentes gubernamentales añaden que Feijóo es quien se encuentra en "reválida permanente" y desde su propio partido están preparando su salida desde los resultados de las generales del 23 de julio, que hicieron imposible arrebatar La Moncloa a Sánchez. ES IMPRESCINDIBLE TENER PRESUPUESTOS Por otro lado, respecto a la posible aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el actual ejercicio, ha afirmado que están trabajando con todos los grupos parlamentarios para poder aprobar las cuentas y ha señalado que es "imprescindible" tener esos presupuestos. En este punto ha lanzado un dardo al PP al señalar que el calendario para aprobar las cuentas anuales hubiera sido más ágil si el PP no hubiese "vetado" los objetivos de déficit en el Senado. "Podría haber habido un ejercicio de responsabilidad para que nuestro país tenga unos presupuestos lo antes posible", ha recriminado.